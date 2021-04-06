80 yunus kıyıya vurdu

Batı Afrika ülkesi Gana’nın başkenti Akra sahillerinde Cuma gününden bu yana ölü yunuslar bulunuyor. Akra sahillerinde toplam 80 yunusun kıyıya vurduğu belirtildi.

“SU ÖRNEKLERİ ALINDI”

Gana Balıkçılık Bakanlığı, yunusların ölüm nedeninin tespit etmek için Akra’daki Osu Kalesi Plajı’ndan balık ve su örnekleri aldığını söyledi.



DENİZ ÜRÜNLERİ İNCELENİYOR

Gana Balıkçılık Komisyonu Başkanı Michael Arthur Dadzie, sahilde ölü bulunan yunusların sayısının 80 ve 100 arasında olduğunu açıkladı. Gana Gıda ve İlaç Kurumu, pazarlardaki deniz ürünlerinin incelendiğini duyurdu.



(İHA)

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