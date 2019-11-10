81 yıldır minnet ve hasretle anıyoruz

Ulu Önder Atatürk 8 Kasım 1938 akşamı derin bir komaya girdi. Komadan önce son sözleri “Aleykümselam” oldu. 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu... Kahreden haber sonrası genci yaşlısı tüm ulus gözyaşlarına boğuldu. İşte onun ölümünden önce ve sonra yaşananlar...

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümü. Ulu önder Atatürk yıllar boyunca cepheden cepheye kurtuluşumuz için koştu. Kendini sadece Cumhuriyet'in kurulmasına ve milletin kalkınmasına adamış, sağlığına dikkat etmemişti. 1938 yılı başlarında Yalova'da iyice güçten düştü ve hastalandı. 26 Mayıs'ta Ankara'ya döndükten sonra tedavi ve istirahat için İstanbul'a gitti. Karaciğer yetmezliği yaşıyordu. Deniz havası iyi geldiği için, Savarona Yatı'nda dinlendi.

DUALARLA UĞURLANDI

Ancak hastalığı ağırlaştı. Ata'mız Temmuz sonlarında Dolmabahçe Sarayı'na nakledildi. Bu sırada ise tek isteği 1 Kasım 1938'de TBMM'nin açılış töreninde bulunmaktı. Ancak olmadı. Hastalığı iyice ilerlemişti. 8 Kasım akşamı derin komaya giren Gazi'nin son sözleri, “Aleykümselam” oldu. Atatürk 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Ata'nın ölümü Türkiye'de derin üzüntü yaratırken, dünyada da geniş yankı buldu.

21 Kasım'da büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konulan Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı, 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'de dualarla ‘vatan toprağı'na defnedildi. Türk halkı çok sevdiği Ata'sını gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurladı.