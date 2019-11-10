Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
81 yıldır minnet ve hasretle anıyoruz
81 yıldır minnet ve hasretle anıyoruz
Ulu Önder Atatürk 8 Kasım 1938 akşamı derin bir komaya girdi. Komadan önce son sözleri “Aleykümselam” oldu. 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu... Kahreden haber sonrası genci yaşlısı tüm ulus gözyaşlarına boğuldu. İşte onun ölümünden önce ve sonra yaşananlar...
Yaşam 10 Kasım 2019 - 06:00

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümü. Ulu önder Atatürk yıllar boyunca cepheden cepheye kurtuluşumuz için koştu. Kendini sadece Cumhuriyet'in kurulmasına ve milletin kalkınmasına adamış, sağlığına dikkat etmemişti. 1938 yılı başlarında Yalova'da iyice güçten düştü ve hastalandı. 26 Mayıs'ta Ankara'ya döndükten sonra tedavi ve istirahat için İstanbul'a gitti. Karaciğer yetmezliği yaşıyordu. Deniz havası iyi geldiği için, Savarona Yatı'nda dinlendi.

CENAZESİ KATAFALKA YERLEŞTİRİLDİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı 16 Kasım 1938'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda yer alan büyük tören salonundaki katafalka yerleştirildi.

DUALARLA UĞURLANDI

Ancak hastalığı ağırlaştı. Ata'mız Temmuz sonlarında Dolmabahçe Sarayı'na nakledildi. Bu sırada ise tek isteği 1 Kasım 1938'de TBMM'nin açılış töreninde bulunmaktı. Ancak olmadı. Hastalığı iyice ilerlemişti. 8 Kasım akşamı derin komaya giren Gazi'nin son sözleri, “Aleykümselam” oldu. Atatürk 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Ata'nın ölümü Türkiye'de derin üzüntü yaratırken, dünyada da geniş yankı buldu.

DOLMABAHÇE'DEN ÇIKARILDI
Atatürk'ün naaşı 19 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndan düzenlenen törenle çıkarıldı.

21 Kasım'da büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konulan Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı, 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'de dualarla ‘vatan toprağı'na defnedildi. Türk halkı çok sevdiği Ata'sını gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurladı.

ETNOGRAFYA MÜZESİ'NE NAKLEDİLDİ Ulu Önder Atatürk'ün naaşı 21 Kasım 1938'de düzenlenen törenle Etnografya Müzesi'ne nakledildi.

TÖRENLE ANITKABİRE GETİRİLDİ 10 Kasım 1953'te Ulu Önder Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nden düzenlenen törenle alınarak Anıtkabir'e getirildi.

Son güncelleme: 23:51 - 09.11.2019