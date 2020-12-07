Judocu Ayten Nine coronaya yenildi
Yüreğir ilçesinde yaşayan Ayten Alataş, iki yıl önce judocu torunu Ayşe Begüm Türk’ü antrenmanlara götürüp getirirken judoya merak sardı.
80 yaşında judoya başlayan Ayten Alataş, yakalandığı corona virüsüne yenik düştü. Ayten Alataş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
“80 YIL DAHA YAŞARSAM…”
Alataş, verdiği röportajında, “Sahayı bana bıraktılar ben de sporumu yapıyorum. Hevesimi aldım. Allah ömür verir ve 80 yıl daha yaşarsam yine sporumu yapacağım” demişti. (İHA)