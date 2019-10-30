83 yaşındaki isim futboldan vazgeçmiyor!

Yaşayan en yaşlı futbolcu Dickie Borthwick kulüp arıyor. 83 yaşındaki isim halen "çakı gibi" olduğunu söyledi.

İngiliz Dicke Borthwick, 83 yaşında olmasına rağmen yeşil sahalardan bir türlü kopamıyor. Gelecek ay bir yaş daha alacak olan Borthwick, hala çakı gibi olduğu görüşünde.

90 dakika sahada kalabileceğini söyleyen Borthwick, son olarak veteranlar kulübünde top koşturuyordu. Borthwick, yürüyerek oynanan takımların kendisine uymadığını belirterek, ciddi bir kulüp aradığını açıkladı.

Borthwick, bugüne kadar 15 farklı kulüpte bin 600’den fazla karşılaşmada forma giydiğini söyledi.