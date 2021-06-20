84 yıllık askeri gemi ‘Müze Gemi’ olacak

1937 yılında Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Almanya tersanelerinde yaptırılan TCG Güven, 1947 yılına kadar dalgıç gemisi olarak donanmaya hizmet verdi. 1987 yılında ise emekliye ayrıldı. Ordu tarafından satışa çıkarılan gemiyi, 1991'de satın alan 76 yaşındaki emekli Deniz Albayı Aydoğan Acarel, 20 yıl önce gemi ile birlikte Bodrum'a yerleşti.

Emekli deniz albayın satın almasından sonra Deniz Büyücüsü adını alan geminin şimdi Türkiye'nin ilk Müze Gemisi olması için proje hazırlandı. 10 yaşında iken içerisinde oynadığı geminin hayallerini süslediğini ve gemiyi otuz yıl önce satın aldığını belirten Acarel, 30 yıldır kendisinde olan gemi ile ilgili projeyi SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

*10 yaşında iken İstanbul Kasımpaşa Sahili'nde demirli bulunan gemiye babası aracılığı ile defalarca bindim ve hayran kaldım. O zaman gemideki subayları gördükçe subay olma isteğim arttı. Çocukken bu geminin benim olup olamayacağını düşünüyordum, orduya denizci olarak girip yıllarca hizmet verdikten sonra hayallerimin peşinden gittim.

*TCG Güven emekliye ayrıldıktan sonra hep takip ettim. Satışa çıkarılır çıkarılmaz gemiyi aldım ve adını Deniz Büyücüsü olarak değiştirdim.

*Gemiyi satın aldıktan sonra üzerinden çıkarılarak satılan tüm orijinal parçaları yeniden topladım. 240 beygirlik güce sahip motorlarını da onardım. Gemi şu anda aynı 1937 yılında olduğu gibi içerisindeki telefonları, pusulaları ve motorları da dahil olmak üzere çalışır halde.

*Ben satın aldıktan sonra yaklaşık 20 yıl boyunca Bodrum ve bölgesinde çekme, kurtarma ve deniz yangınlarında faaliyet gösterdi. Şimdi amacımız artık geminin Türkiye'de ilk kez bir sivil girişim tarafından projelendirilerek Müze Gemi haline dönüştürme aşamasına geldi.

*Yaklaşık 84 yıl denizlerimizde hem askerimize hem denizcilerimize destek olan gemimiz bundan sonra yüzen bir müze ve geleceğin denizcilerine eğitim amaçlı hizmet verecek. Nefesim yettiğimce TCG Güven'i yaşatacağım.

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

Bodrum Deniz Müzesi öncülüğünde, Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, İMEK Bodrum Deniz Ticaret Odası ve Bodrum Ticaret Odası'nın destekleriyle Türkiye'de ilk kez bir sivil örgüt tarafından Müze Gemi Projesi'nin hayata geçirileceğini belirten Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu “Tüm aksamı ve içinde yer alan 200'e yakın eser ve obje ile orijinalliğini koruyan gemi yaşayan bir müze olarak hizmet verecek. Denizcilik alanında eğitim gören ya da mezun olan geleceğin denizci ve kaptanlarına içerisinde turizm ve müzeciliğin olduğu bir gemide çalışma olanağı yaratacağız” diye konuştu.