85 yaşındaki muhtar 46 yıldır mahalleyi bisikletle dolaşıyor

85 yaşındaki Mehmet Nurettin Eyiler, 39 yaşındayken mevcut muhtara kızıp aday olarak oturduğu muhtarlık koltuğunu 46 yıldır bırakmadı. Eyiler, her gün bisikletiyle mahalleyi karış karış dolaşıyor.

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Yeşilbahçe Mahallesi Muhtarı Mehmet Nurettin Eyiler, mahallede ‘muhtar dede’ olarak biliniyor. 39 yaşında muhtarlığa başlayan Eyiler, bu görevi üst üste hiç ara vermeden 46 yıldır yapıyor.

Mahallenin her bir köşesini bisikletine binerek gezen Eyiler, tespit ettiği sorunları da gerekli yerlere bildirip çözüme kavuşturuyor. Eyiler, bisikletiyle mahalleyi dolaşırken mahalle sakinleriyle de sık sık sohbet ediyor.

Vatandaşın ilgi gösterdiği Eyiler, muhtarlık binasının peyzaj düzenlemesiyle de bizzat ilgileniyor. Bina bahçesine ağaç dikip çiçekler ekerek bakımını yapan Eyiler, muhtarlık binası önüne bir de Atatürk büstü yaptırdı.

Büstün bakımını 2 günde bir özel bir solüsyonla silip parlatarak yapan Eyiler, muhtarlık binaları arasında yalnızca Yeşilbahçe Mahallesi Muhtarlığı önünde Atatürk büstünün olduğunu belirtti.

Muhtarlık binasını sabah erken saatlerde açıp, gün boyu buradan mahalle sorunlarını çözüme kavuşturan Eyiler’in en büyük destekçisi ise eşi.

YİNE ADAY

Muhtar Eyiler, 39 yaşındayken ikametgah almak için 1 gün boyunca muhtar aradığını ve bulamadığı için çok sinirlendiğini anlattı.

Eyiler, “Muhtarı ararken çok terledim ve bulunca ‘Dayı karşına adayım’ dedim. Mahallenin tek kıraathanesi önünde ‘Adayım’ diye bağırdım. Bir inatla başladım muhtarlığa. 5 aday vardı o dönem. İçlerinde en genci bendim ve mahalle beni açık farkla seçti” dedi.

İlk seçildiği dönem bazı mahalle sakinlerinin ‘Baban yok mu? Muhtar nerede?’ diye sorduğunu belirten Mehmet Nurettin Eyiler, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde tekrar aday olacağını, sağlığı elverdiği sürece muhtarlık yapmak istediğini söyledi. (DHA)