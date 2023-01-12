85 yıl önce Atatürk’le tanıştığı yere geldi

Türkiye’nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri ve araştırmacı-yazar Hanri Benazus, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in daveti üzerine ilçeyi ziyaret etti. Benazus, 85 yıl önce Ege Manevrası sırasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile tanıştığı Ortaklar Tren Garı'nı gezdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le Ege Manevrası sırasında tanışan Hanri Benazus, 85 yıl sonra Aydın'ı ziyaret etti. İlk olarak kendisini makamında ağırlayan Başkan Öndeş ile sohbet eden Benazus, daha sonra Atatürk'le tanıştıkları yer olan Ortaklar Tren Garı'nı gezdi. Atatürk ile sekiz yaşındayken tanıştığını söyleyen Benazus, gazetecilere de açıklama yaptı. Benazus, şunları anlattı:



“ATATÜRK'E BORCUM BİTMEZ”

“Bugün o günlerime döndüm. 8 yaşındaki bir çocuğun yaşadıklarını bugün bir daha büyük bir heyecanla yaşadım. İyi ki gelmişim diyorum. Beni mutlu eden, beni ben yapan hatıralarıyla iki büyük yer var. Bir tanesi tren istasyonu bir tanesi de incir kooperatifi. İstasyon benim Atatürk'le buluşmam, benim hayatımın dönüm noktası, diğeri de çocukluğumun geçtiği incir kooperatifi.



Atatürk'ün çocuk sevdası bilinen bir şey. Ben babamın yanından kaçtım onun yanına geldim. O zaman kıvırcık saçlarımla oynadı, trene bindirdi. Ona getirilen leblebilerini aşırdım. Onun bende bıraktığı hayat izleri çok önemli, Atatürk'e borcum bitmez. Leblebilerini yedim diye ‘Bana sen kimsin' diye sormadı.

Bana o gün Türklüğün ne olduğunu anlattı. ‘Ne mutlu Türküm' demenin ne anlama geldiğini ben o gün çocuk yaşımda öğrendim. Onun için benim ona Türklük borcum var. 93 yaşındayım. Daha bir zerresini ödeyebildiğimi ben kabul etmiyorum.”

Öndeş ise “O kıymetli insana ulaşmak, onu dinlemek onunla vakit geçirmek bize çok keyif verdi. Çok değerli bir insan, hayatı dolu dolu yaşamış. Atatürk'le alakalı olan her şeyi araştırarak değer verip ve araştırmalar yaparak kitaplar yazmış. Eserlerinin bize ve gelecek nesillere büyük faydası olacak. Biz onu tanımaktan büyük mutluluk ve kıvanç duyduk” diye konuştu. ANKA