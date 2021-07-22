850 bin kişi yabancı dile çevrilmiş sabıka kaydı aldı

Bakanlık personeli tarafından geliştirilen yazılımla, 20 Mart 2016’dan beri yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtları e-Devlet üzerinden veriliyor. İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere dört dilde sabıka kayıtları verilirken sonra dört dil daha İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce eklendi. Bu sayede isteyen herkes, bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden internete girerek, tercüme edilmiş sabıka kayıtlarına ulaşma imkanına kavuştu.

Bugüne kadar 675 bin 751 İngilizce, 88 bin 318 Almanca, 42 bin 260 Fransızca, 10 bin 323 İtalyanca, 12 bin 612 İspanyolca, 12 bin 228 Flemenkçe, 7 bin 612 Portekizce ve bin 704 Danca olmak üzere toplam 849 bin 808 yabancı dile çevrilmiş sabıka kaydı alındı.

EN ÇOK İNGİLİZCE TERCİH EDİLDİ

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında yapılan ortak çalışmayla Temmuz 2019’dan beri adli sicil belgesi yurt dışında yaşayanlara bulundukları ülkelerdeki temsilciliklerinden de veriliyor. İki yıllık süreçte yurt dışı temsilciliklerinden 38 binin üzerinde sabıka kaydı alındı. 22 bin 984 Türkçe, 7 bin 997 İngilizce, 2 bin 907 Fransızca, 2 bin 372 Almanca, 826 İspanyolca, 715 Portekizce, 146 Flemenkçe, 56 İtalyanca ve üç Danca sabıka kaydı alındı.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Tercüme Bürosu ise 2019'dan beri sekiz dilin haricinde Arapça, Rusça ve Çince dillerinde sabıka kaydı oluşturdu. (DHA)