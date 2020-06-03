850 yaşındaki çınar ağacı zamana meydan okuyor

Kazım Karabekir Mahallesi’nde, Darıca Belediyesi’ne ait bir çay bahçesi içerisinde bulunan dev çınar ağacı 850 yıldır zarar görmeden yemyeşil yapraklarıyla zamana meydan okuyor. Gövde kalınlığı 12 metre, yüksekliği de 15 metreyi bulan çınar, ilçenin simgeleri arasında yer alıyor. Gövdesinde kocaman kovuk bulunan ve bu görünümüyle dikkat çeken çınar ağacını inceleyen vatandaşlar, önünde hatıra fotoğraf çektiriyor.

‘AĞACIN YAŞI BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA HESAPLANDI’

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, ağacın 850 yaşında olduğunu belirterek, “Sanıyorum ki şu anda Türkiye’nin en yaşlı ağaçlarından biri. 850 yaşında ve tamamen bilimsel gerçeklerle ve üniversitelerin yaptığı araştırma sonucu yaşı da kanıtlanmış bir ağacımız. Çınar ağaçlarıyla da bilinir Darıca. Darıca zaten daha önce bu bölgenin yeşillik merkeziydi. Darıca Bizans Dönemi’nden kalma tarihi ve kültürel güzelliklere sahip bir yer. Bu ağacın tamamen bilimsel bir çalışma sonucunda yaşı hesaplandı. Darıca´da yaşayan vatandaşlarımızın ve bu bölgeye gelen ziyaretçilerimizin ilgisini çekiyor” dedi. (DHA)

