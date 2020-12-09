86 yaşındaki Sophia Loren’den hayat dersleri… 20 yaşında hissetmesinin sırlarını verdi

Sinema dünyasının güzellik ikonlarından İtalyan oyuncu Sophia Loren, uzun bir aranın ardından bir filmle geri dönmeye hazırlanıyor. Netflix yapımı ‘The Life Ahead’de rol alan 86 yaşındaki Loren, hala 20 yaşında gibi hissetmesiyle ilgili konuştu.

Yaşının içinde hissettiği gençliği yönlendiremeyeceğini belirten Loren, “Bazen 86 yaşındayım dediğimde buna inanamıyorum. 20 yaşında gibi hissediyorum” dedi. New York Post’un haberine göre Loren yıllar boyunca hayatı bir rüya gibi yaşamayı öğreten dersleri de paylaştı.

İtalyan oyuncu, “Aynaya baktığımda, kendimi neşelendiririm. Mükemmel misin, ya da güzel misin demem. Hayır, bu içimde hissettiğim, ne kadar güvende ve mutlu olduğumla ilgili. Önemli olan bu” dedi.

Hayatını İsviçre’de sürdüren Loren, çocukları ve torunlarıyla yakın ilişki kurmanın önemli bir unsur olduğunu söylerken, “İki oğlumun da iki çocuğu var. Ama onlardan biraz uzaktayım. Bu yüzden telefonla konuşuyoruz, fotoğraflar gönderiyoruz. Bu pandemi döneminde böyle mutlu olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Küçük şeylerden zevk almanın ve negatif duyguları uzak tutmanın da önemli noktalar olduğunu vurgulayan Loren, doğal yaşlanmanın iç huzur getirdiğini söyledi. “Eğer mutlu hisseden bir insansan, neden vücudunu değiştirirsin ki? Bunu hiç düşünmedim. Sahip olduklarımı ve kendimi seviyorum” diye konuştu.

Eşi Carlos Ponti’yi 2007 yılında 94 yaşındayken kaybettiğini hatırlatan Loren, “Kocam öldüğünde çok üzgündüm. Bu duygudan hiç kurtulamıyorsunuz. Her düşündüğünde yalnızlık hissediyorsunuz. Ancak hayat böyle ve olanı kabul etmek zorundayız” dedi.