88 yaşındaki Emine nine usta şoförlere taş çıkartıyor

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde yaşayan 4 çocuk annesi ve 9 torun sahibi 88 yaşındaki Emine Akkaya, 36 yıldır otomobil kullanıyor.

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Bastonuyla arabaya binen fakat direksiyon koltuğuna oturunca usta şoför haline gelen Emine Akkaya, çok dikkatli bir sürücü.

Emniyet kemeri takmadan seyahat etmeyen Akkaya, 36 yıldır kaza yapmamış olmasını kurallara uymasına bağlıyor.

“HİÇ KAZA YAPMADIM”

“36 yıldır otomobil kullanıyorum” diyen Akkaya “Şoförlüğü 50 yaşın üzerinde oğlumun ısrarıyla öğrendim. Almanya’da yaşıyorduk. Memlekete döndüğümde, köyden ilçeye gidip gelmek zor oluyordu. Oğlumun ısrarı sonucu ehliyet alarak otomobil kullanmayı öğendim. İlçeye gidiyorum, köylere gidiyorum. Son yıllarda gece fazla gezmiyorum. Uzaklara pek gitmiyorum. Ama eskiden çok gezerdim şimdi yaşımız var. Şu ana kadar 4 araba değiştirdim. Arazili arabam bile oldu. Hiç kaza yapmadım, bunu kurallara uymama bağlıyorum” dedi.

“ANNEM ÇOK DİKKATLİ SÜRÜCÜ”

Oğlu İbrahim Akkaya ise “Yıllar önce ehliyet sınavına girdi kazandı. Şimdi de otomobil kullanıyor. Annem çok dikkatli sürücü. Kurallara uyar” ifadelerini kullandı. (İHA)



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