Bebeğiniz ilk yılının sonuna yaklaştığında beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için daha az anne sütüne ve daha fazla katı gıdaya ihtiyaç duymaya başlar. 9 aylık bebeğinizin sağlıklı gelişimi için kahvaltılarını besleyici yiyeceklerle doldurabilir ve güne mükemmel başlamalarını sağlayabilirsiniz. İşte 9 aylık bebek kahvaltı tarifleri…

Bebeğiniz 6 aylık olduğunda ek gıdaya geçmiş olmalı ve 9. aya girdiğinde ise birçok besinin tadına bakmış ve damak zevkini oluşturmaya başlamış olması gerekir. Kahvaltı bebekler başta olmak üzere yetişkinler içinde en önemli öğündür. Buna nedenle 9 aylık bebeğinize hazırladığınız kahvaltılar onun gelişimi için destek verici özellikte olmalı ve mümkün olduğu kadar organik ürünler tercih edilmelidir.

Tüm ailenin birlikte kahvaltı yapması bebeğinizin sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturması için mükemmel bir fikirdir ve bebeklerin yalnız yemek yemekten hoşnut olmadığı ona eşlik eden birileri olduğunda daha iştahlı olduğu bilinen bir gerçektir.

9 aylık bebeğiniz için bebek kahvaltısı dengeli ve besleyici olmalıdır. Peki 9 aylık bebeğinize nasıl bir kahvaltı hazırlamalısınız? İşte 9 aylık bebeğinizin kahvaltıyı sevmesini sağlayan besleyici kahvaltı tarifleri…

9 AYLIK BEBEĞİNİZ İÇİN KAHVALTI ÖNERİLERİ

9 Aylık bebeğinizin beslenme listesi giderek daha da zenginleşir. Bu nedenle bebeğinizin her gıda ile tanışması ve bu besinlerden yararlanarak sağlıklı bir şekilde gelişmesi gerekir.

MALZEMELER

1 adet yumurta sarısı

3 adet zeytin (tuzu alınmış)

1 dilim tam buğday ekmeğinin içi

1 adet küçük boy domates

Bir kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir (tuzu alınmış)

1 çorba kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Zeytinleri küçük küçük kesin. Yumurta sarısını ezin. Kabuğunu soyduğunuz domatesi cam rendeden geçirin veya küçük küçük doğrayın. Ardından ekmeğin içini elinizle küçük parçalar haline getirin. Hepsini bir kasenin içine alın ve zeytinyağını da ekleyerek karıştırın ve bebeğinize afiyetle yedirin.

9 AYLIK BEBEĞİNİZE EN PRATİK KAHVALTI TARİFİ

Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz sağlıklı bir kahvaltı tarifi…

MALZEMELER

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı labne peynir

1 tatlı kaşığı pekmez

5-6 adet bebe bisküvisi

1 adet ceviz

HAZIRLANIŞI

Yumurtanın sarısını ezin ve diğer malzemeleri ekleyin. Cevizi mümkünse un haline getirin ve hepsini karıştırın.