9 günlük tatilin ardından Adrasan sahili temizlendi

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Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, tatil merkezi Adrasan'da 9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle özel temizlik çalışması yaptı. Uzun süren tatil süresince tatilciler Adrasan'a akın etti. Bu nedenle plajlarda yoğunluk yaşandı. Artan çevre kirliliği nedeniyle Temizlik Ekipleri Adrasan'da özel bir temizlik çalışması yaptı.

Kumluca Belediyesi Başkan Yardımcısı Süleyman Falay, “Adrasan Mahallemiz, yaz mevsiminde tatil yapmak için yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği turizm merkezlerindendir. 9 günlük Bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerimizin Adrasan'ı tercih etmesi işletmeler ve Adrasan halkı için kazanç elde etme açısından sevindiricidir. Bayram tatilinde tatilciler Adrasan'a akın etmiştir. Yoğunluk arttığı için Belediyemiz Temizlik Ekiplerinin gözünden kaçmış veya yeterli olamamış olabilir. Bu yüzden Adrasan Mahallemizin 3 kilometrelik plajında özel bir temizlik yaptık” dedi.

(İHA)

