9 yaşında dünya matematik şampiyonu oldu

Şems Sanaç, 9 yaşında bir dünya şampiyonu. Üstelik matematiği de sevmitor... Uluslararası Caribou Matematik Yarışması Şampiyonu Şems Sanaç: "Birinciliği Türkiye'ye getirdiğim için çok mutlu ve gururluyum."

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elazığ’da 4’üncü sınıf öğrencisi Şems Sanaç, Kanada merkezli düzenlenen 21 ülkeden 12 bin öğrencinin bulunduğu Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’na katıldı.

Pandemiden dolayı online olarak düzenlenen yarışmada Şems Sanaç, İngilizce olarak sorulan 12 matematik sorusunun tamamını doğru cevaplayarak dünya şampiyonu oldu.

Matematiği sevmediği halde şampiyon olduğunu belirten Şems, akranlarına da önerilerde bulundu.

“MATEMATİĞİ SEVMİYORUM AMA YETENEKLİYİM”

Şems Sanaç, “Sınav Kanada’da online olarak düzenlendi. Bilgisayardan girdim. 24 ülkeden 12 binden fazla kişi girdi. Onların arasından birinci oldum. Birinciliği Türkiye’ye getirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Matematiği sevmiyorum ama yetenekliyim. Sadece matematik değil. Bir de görsel vardı. Arkadaşlarıma önerim, görsel zeka ile hazırlanmalarını tavsiye ederim. Üzerlerinde baskı olmaz ve hırs yapmazlar, rahat ve keyifli olurlarsa bence onlar da başarırlar” dedi.

“ŞEMS FARKLI BİR ÇOCUK”

Babası Olgay Sanaç ise “Şems, farklı bir çocuk. Kendi dünyası var. Kendi kendine böyle bir başarı sağladı. Okulda da başarılı. Kendine ait hayal dünyası var ve onu bozmamaya gayret ediyoruz. Gururluyuz. Hem ülkemiz hem de şehrimiz adına çok büyük bir başarı oldu” diye konuştu. (İHA)