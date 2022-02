9 yaşında hikaye kitabı yazdı

Osmaniye'de ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Feyza Didin'in yazdığı bir hikayeyi beğenen anne Leyla Didin, kızındaki yazarlık yeteneğini keşfetti. Annesinin "Yazdığın hikayeleri kitaplaştıralım" demesi üzerine Feyza, doğa ve köy dünyasını anlattığı hikayelerini birleştirerek kitap haline getirdi.

Osmaniye’de özel bir kolejde öğrenim gören 4’üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Feyza Didin, öğretmeninin verdiği hikaye ödevini yaptıktan sonra annesi Leyla Didin’e okuttu. Okuduğu hikayeyi beğenen anne ilk olarak kızının hikayeyi bir kitaptan aldığını düşündü. Daha sonra hikayeyi Feyza’nın yazdığını öğrenen anne, kızındaki yazarlık yeteneğini keşfetti.

Anne Leyla Didin’in kızına “Yazdığın hikayeleri kitaplaştıralım” demesi üzerine Feyza, doğa ve köy dünyasını anlattığı hikayelerini bir araya getirdi. Ardından hikayelerini tek bir kitapta toplayan Feyza, 9 yaşında ilk kitabı olan ‘Feyza’nın Dünyası’nı okuyucularıyla buluşturdu.

“20 GÜNDE YAZDIM”

Kitabı yazma serüveninden bahseden Hatice Feyza Didin, “Bu kitabı yazarken genellikle köy hayatından esinlendim. Hayvanları çok sevdiğim için bazen de onları konuşturdum. Bazen de mevsimler konuştu. Bazen içimdeki organları konuşturdum, onlar ne hissediyor onu anlamaya çalıştım. Kendi hayvanlarımdan da yola çıktığım hikayelerim oldu. Aslında böyle bir kitap yazmak aklımda yoktu. Bir gün ödevimi anneme götürdüm. Ödevimi benim yazdığımı söyleyince de çok güzel yazıyorsun dedi. Sonra bunu bir kitap yapabiliriz dedi. O günden sonra da 20 günde bu kitabı yazdım. Veteriner hekim olmak istiyorum. Kitapların da devamı gelecek. Şimdi babaannemden anneannemden dinlediğim hikayeleri yazmak istiyorum. Yazar olabilirim belki ama bu benim veteriner hekim olmamı değiştirmez. Mesela Mehmet Akif Ersoy da İstiklal Marşı’nı yazdı ama o da bir veteriner hekimdi” dedi.

Anne Leyla Didin de “Feyza okula gitmeden 5 yaşında okumayı öğrendi. Yazmaya da okumaya da her zaman hevesli oldu. Onun özrü de teşekkürü de her zaman bir yazı ile oldu. Her zaman kendisini yazarak ifade etmeyi seven bir çocuk oldu” diye konuştu. (İHA)