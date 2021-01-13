9 yaşındaki Cemre’ye piyano festivalinde ‘eser’ ödülü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden 4 yıl önce Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi’ne taşınan Büyükşehir Belediyesi’nde memur Harun ve Fatma Kesici çiftinin iki çocuğundan biri olan Fevzi Çakmak Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Cemre Jinda Kesici’nin, müziğe olan yeteneği henüz 6 yaşındayken keşfedildi. Ailesinin saz çalmasını istediği Cemre, piyano çalmayı tercih etti. Van’da 4 yıldır müzik kursuna giden Cemre’nin çaldığı piyano görüntüleri, ailesi tarafından sosyal medyada paylaşılınca da büyük ilgi gördü. Görüntüler, Adana Çukurca Üniversitesi’nin de dikkatini çekti.

Gelen teklif üzerine Minik Cemre, Çukurca Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nca 16-20 Mart 2020’de düzenlenen 2’nci Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali’ne katıldı. Pandemi nedeniyle online yapılan piyano festivalinde Cemre, ‘En iyi serbest eser’ yorumuyla ödül alarak, okuluna ve ailesine büyük gurur yaşattı.

“HEM HAKİM HEM DE İYİ BİR PİYANİST OLMAK İSTİYORUM”

Cemre Kesici, ileride hukuk fakültesini kazanıp, hakim olmayı hedeflediğini ancak müziği de çok sevdiğini söyledi. Kesici, “Babam saz çalmamı istiyordu. Ancak ben piyanoyu seçtim. Hedefim hakim olmak. Bunun yanında da piyanoyu çalıp, ülkemi temsilen iyi bir piyanist olmak. Klasik müzikler çalıyorum. Yaklaşık 50 eser çalabiliyorum. Bunların notalarını da ezberledim” dedi.

“KIZIMLA GURUR DUYUYORUM”

Fatma Kesici ise kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek, “Kızım genelde klasik eser çalıyor. Kızım hakim olmak istiyor. Ancak müzik merakı da var. İnşallah hedefine ulaşır” diye konuştu.

“BİZE BÜYÜK MUTLULUK YAŞATTI”

Van Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulu Müdürü Şerafettin Aysan, piyano festivalinde büyük başarı elde eden öğrencisi Cemre’nin başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, “Okul olarak eğitimin yanı sıra, sosyal ve kültürel anlamda da çalışmalarımız var. Özellikle pandemi sürecinde çocukların evde kalmaları süresince öğrencilerimizi sık sık ziyaret edip, yardımcı olmaya çalıştık. Cemre de bizim başarılı bir öğrencimiz. Aldığı ödül de bize büyük mutluluk yaşattı” dedi. (DHA)