9 yaşındaki çocuk dev megalodon dişi buldu

Amerika'da yaşayan 9 yaşındaki Molly Sampson, nesli 3.5 milyon yıl önce tükenen ve boyu 20 metreyi geçen megalodon köpek balığının dişini buldu.

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Amerika’nın Maryland şehrindeki Calvert Plajı’nda ailesiyle fosil avcılığı yapan 9 yaşındaki Molly Sampson, nesli 3.5 milyon yıl önce tükenen ve boyu 20 metreyi geçen megalodon köpek balığının dişini buldu.

Antik Yunanca’da ‘büyük diş’ anlamına gelen ve kısaca ‘Meg’ olarak adlandırılan megalodonlar, 3.5 milyon önce Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu’nda yaşayan gelmiş geçmiş en büyük deniz canlılarından biri olarak kabul ediliyor.

9 yaşındaki Molly’nin annesi, küçük kızın keşfini şimdiye kadarki en iyi Noel hediyesi olduğunu belirterek “Molly’nin az önce bunu bulduğu dişin boyutuna bakın” ifadeleriyle duyurdu.

Molly ve ailesi buldukları fosil dişi yerel deniz müzesi uzmanlarına götürdü ve uzmanlar dişin bir Megalodon’a ait olduğunu açıkladı.

“HAYATTA BİR KEZ BULUNABİLECEK TÜRDEN BİR KEŞİF”

Calvert Denizcilik Müzesi keşfi, “hayatta bir kez bulunabilecek türden bir keşif”olarak nitelendirerek “Kocaman bir megalodon dişi! Molly, muhteşem keşfini geçen hafta müzede paleontoloji departmanımızla paylaşmaktan heyecan duydu” dedi. (DHA)