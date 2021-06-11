90 kiloluk dev kılıç balığı görenleri şaşırttı

Gökçeada açıklarında balıkçılar tarafından avlanan 3 metre uzunluğunda ve 90 kilo ağırlığındaki kılıç balığı, Edirne’nin Keşan ilçesindeki bir balık restoranına satıldı.

Restoran işletmecisi, kılıç balığını bahçeye koyarak sergiledi. Dev kılıç balığını görenler şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar, balıkla fotoğraf çekildi.

Restoranın şef aşçısı Şükrü Kuyumcu, “Kılıç balığımız Gökçeada’dan geldi. Lezzetli ve sulu bir balık. Müşterilerimize ızgarasını tavsiye ediyoruz. Balıklarımız Saros’tan geliyor. Buranın balıkları daha lezzetli. Şu an çeşit bol. Umarım böyle de devam eder” dedi.