90 yıldır böylesi görülmedi! Su seviyesi düştü, adacıklar oluştu

Bulgaristan’dan başlayıp, Edirne’den geçen ve taşkınların yaşandığı Meriç Nehri’nde kuraklık nedeniyle kum adacıkları oluştu. Adacıklar üzerinde martıların avlandığı Meriç Nehri’nin debisi, iki yıl önce saniyede 222 metreküp olurken, bu yıl 59 metreküpe düştü. Tunca’da da iki yıl önce 16 olan debi bu yıl aynı gün 2 metreküp ölçüldü.

SON 90 YILIN EN KURAK YILI

Meteoroloji verilerine göre, 2020, son 90 yıl en kurak yılı olarak değerlendiriyor. Edirne’nin yağış ortalaması yıllık metrekareye 587 kilo olarak değerlendirilirken, bu yıl bugüne kadar sadece 386 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Ve meteoroloji verilerine göre, 1 hafta içinde kentte yağış beklenmiyor.

İlerleyen günlerde yağış düşmemesi halinde buğdayda sıkıntı olacağını söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, şöyle konuştu:

* Bu dönemde hava hâlâ güneşli, yağış yok. Kışa girdik dediğimiz bu günlerde artık yağışların iyi olmasını bekliyoruz ki, en azından toprağımızda taban suyu oluşsun. Nehir debilerimizde su seviyesi yükselsin, barajlarımız dolsun istiyoruz. Şu an buğdayları ektik ve bu dönemde bir yağış oldu, ilerleyen günlerde yağmur yağmazsa sıkıntı olabilir.

‘ÇÖMLEKKÖY BARAJI’NI YAPIP SUYU DEPOLAMAMIZ LAZIM’

* Bu yıl Edirne olarak buğday ve ayçiçeğinde verim düşüklüğü yaşadık. Bu da suya ne kadar ihtiyaç olduğu bir kez daha gözler önüne getirdi. Biz istiyoruz ki projesi bitmiş baraj projelerimizin yapımına bir an önce başlansın. Bulgaristan’dan sonra Çakmak Barajı’na kadar suyu depolayacağımız hiçbir barajımız yok. Çakmak Barajı’nda da çalışmalar devam ediyor ve tam kapasite çalışmıyor.

* Bulgaristan’dan sonra Tunca Nehri’nin başlangıç noktasında bulunan, Çömlekköy Barajı’nı yapıp suyu depolamamız lazım ki, hem burada çiftçiyi suyla buluşturalım, hem de bu yıl yaşadığımız kuraklık sıkıntısını yaşamayalım. Bu barajı yaparsak Çakmak Barajı’na kadar Tunca Nehri’ni de destekleyecektir. Çiftçilerimizde kuraklık sıkıntısı yaşamadan ürünlerini elde etmiş olacak. (DHA)