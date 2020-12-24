90 yıllık yorgandan ‘servet’ çıktı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 1971 yılında mesleğe başlayan ve bugün ilin en eski yorgancıları arasında yer alan Ahmet Küçükkonuklar, sahiplerinin izni ile ilginç bir para koleksiyonuna sahip oldu. Tedavülden kalkan ve şu anda hayatta olanların pek çoğunun kullanmadığı paralara sahip olan Küçükkonuklar, Türkiye'de yastık, yatak ve yorganlara para saklama işinin halen devam ettiğini belirtti.

YORGANIN SAHİBİ ÖLMÜŞ

Eskiden bankaların yaygın olmadığı dönemlerde altın ve para gibi değerlerin daha çok yastık ve yorganlarda saklandığını belirten Ahmet Küçükkonuklar, kabartmak için açtığı bir yorganda yaklaşık bir asır önce servet olarak saklanmış demet demet para ile karşılaştı. Miras ve hatırası olduğu için kabartmaya getirilen yorgandaki paraların sahibinin ise bir süre önce vefat ettiği öğrenildi.

“YORGANLA GELİP SERVETLE DÖNENLER OLDU”

Yaklaşık yarım asırdır yorgancılık mesleğini icra ettiğini ve meslek hayatı boyunca çok defa yastık, yatak ve yorganda para bulduğunu ancak bu kadar eskisi ile karşılaşmadığını belirten Ahmet Küçükkonuklar şunları söyledi:

* 1971 yılından beri yorgancılık yapıyorum. Beni etkileyen pek çok olayla karşılaştım. Bir defasında açtığım yastık ve yorganda çok miktarda mark ve dolar bulmuştum.

* Yorganın sahibine sordum. Hanımın beyi Almanya'da çalışıyormuş. Eve gönderdiği harçlıklardan biriktirdiği paraları yastık ve yorgana saklamış. Daha sonra unutmuş. Yorganla gelip servetle geri dönmüştü.

“YORGAN MİRAS KALMIŞ”

* Zaman zaman da servet olarak saklanıp pula dönmüş para ile dönenler de oluyor. Son olarak yününü kabartmak için açtığımız yorgandan çıkan paralar da 1930'lu yıllara ait çıktı.

* Zamanında servet olarak saklanmış. Sahibi vefat edince yorgan evladına miras kalmış. Hatırası olduğu için yenilenmesi için yorgan bize getirildi.

* Yorganı açtığımızda içinden zamanında servet olarak saklanmış çok miktarda para çıktı. Ancak bugün hatırasından başka bir değeri kalmayan paraların bir miktarını da bana hediye ettiler. Meslek hatırası olarak ben de bu tür paraları biriktirip koleksiyon yapıyorum. (İHA)