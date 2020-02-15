90’lık aşığın Sevgililer Günü gülü!

14 Şubat Sevgililer Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlandı. İnsanlar sevdiklerine hislerini göstermek adına küçük hediyeler alırken bu günün belki de en anlamlı hediyelerinden biri olan gül yine en çok satılanlar listesinde ilk sırada yer aldı.

AŞKIN YAŞI YOKTUR

Trabzon’da yaşanan bir tesadüf bunu gören herkese bir kez daha ‘Aşkın yaşı yoktur’ dedirtti. Günün erken saatlerinde Trabzon’da Maraş Caddesi üzerindeki bir çiçekçiye gelen 90 yaşındaki Vecdi Berkkam, eşi Ece Berkkam’ın Sevgililer Günü’nü kutlamak için bir gül aldı. O sırada yakında bulunan bir bankanın çalışanları tarafından görüntülenen o anlar çalışanların kendi aralarında kurduğu bir WhatsApp ağı üzerinden paylaşıldı. Bu görüntüyü daha da özel kılan şeyse Vecdi Bey’in eşi Ece Berkkam’ın 82 yaşından bu yana Alzheimer hastalığı ile uğraşması. Eşi uyanmadan ona bir sürpriz yapmak üzere sokağa çıkan Berkkam’ın o anı böyle görüntülendi.

90 yaşındaki babasının, annesine yaptıkları bu jestten gruba kayıtlı olan arkadaşları vasıtasıyla haberden olan Tijen Hanım ortaya çıkan bu romantik tabloyla ilgili olarak “70’inde zeytin dikmedi belki babam ama anneme 90’ında gül alıyor” şeklinde bir yorumda bulundu.