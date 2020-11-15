93 yıllık Atatürk tablosu muhtarlıkta korunuyor

Atatürk’ün tarihi yağlı boya tablosu Afyonkarahisar’da Ataköy Mahalle Muhtarlığı’nda korunuyor. Muhtar Özdemir, “Alman Profesör Kampf tarafından çizilen tablo çok özel” dedi.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Ataköy Mahalle Muhtarlığı'nda 93 yıllık olduğu öğrenilen Mustafa Kemal Atatürk tablosu var…

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarında çizildiği düşünülen yağlı boya tablo muhtarlığın baş köşesinde tarihe adeta meydan okuyor.

İlk günkü özellikleri korunan resimde Atatürk'ün elinde kılıcı ve şapkası ile tasviri bulunuyor. Tablonun ünlü Alman Profesör Arthur Kampf tarafından yapıldığı belirtildi.

Her muhtarın kendisinden sonra seçilen muhtara bu tabloyu zimmetleyerek ilk günkü halinin korunmasını sağladığını belirten Ataköy Mahalle Muhtarı Muharrem Özdemir şunları söyledi:

* Ben 61 yaşındayım ve bu tabloyu çocukluğumdan beri biliyorum.

* 2004'den beri Ataköy Mahalle Muhtarlığı yapıyorum.

* Benden önceki muhtarımızdan görevi devraldığımda bu tablonun korunmasını da devraldım.

HER GÜN TOZU ALINIYOR

Tabloya gözü gibi baktığını ifade eden Özdemir, “Ben her sabah muhtarlık binasına geldiğimde bu tabloyu yerinden indirerek tozunu alıyorum. Çerçevesini bir ara değiştirmek istedim ama Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tablonun çerçevesini değiştirmemiz durumunda tablonun orijinalliğini bozacağımızı söyledi. Bu yüzden çerçevesini dahi değiştirmedik. Tablonun üzerinde 1927'de çizildiğine dair bilgi var. Ayrıca tabloyu çizen Alman Profesör Arthur Kampf'ın imzası da bulunuyor” dedi.

Muhtar Özdemir, Atatürk'e olan hayranlığını ve sevgisini ise şöyle dile getirdi: “Onun gibi cesur ve milletine hizmet eden bir lider dünyanın neresinde var? Ülke olarak hepimizin ortak paydası Atatürk'tür.”