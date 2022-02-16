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95 yaşındaki Saadet Nine’nin tahta kızak keyfi

Artvin'de 95 yaşındaki Saadet Saymaz tahta kızakla karın üstünde kaydı. Yaşlı kadın gençlere taş çıkardı.

Yayınlanma: 13:33 - 16 Şubat 2022 Güncellenme:
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Artvin’in Şavşat ilçesi Çukurköy köyünde etkili olan kar yağışı sonrası köylünün en büyük eğlencesi tahta kızak…

Vatandaşlar köy işlerinden arda kalan boş zamanlarını 7’den 70’e tahta kızakla kayarak geçiriyor.

Kardan özel parkurlar yapan köylüler, tünellerden geçiyor, evlerin çatılarından kayarak karın tadını doyasıya çıkartıyor.

Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Eyüp Saymaz, her kar yağdığına tahta kızağını alarak soluğu karların üstünde alıyor.

Saymaz, bu kez 95 yaşındaki annesi Saadet Saymaz’ı da eğlencesine ortak ederken, yaşlı kadın gençlere taş çıkartırcasına tahta kızakla kayarak doyasıya eğlendi. (İHA)

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