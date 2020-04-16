96 yaşında corona virüsü yendi, sağlıklı yaşamın sırrını anlattı

Kasım Akyüz ve oğlu Yusuf Akyüz (65), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan corona virüsü testleri pozitif çıkan baba ve oğlu tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan Kasım Akyüz ile Yusuf Akyüz, 8 Nisan´da taburcu oldu. Evine dönen baba ve oğlu 14 günlük karantina süresinin dolmasını bekliyor.

“HEP DOĞAL BESLENDİM”



96 yaşında corona virüsü yenen Kasım Akyüz hayatı boyunca hep doğal beslendiğini söyleyerek “65 yaşına kadar köyde yaşadım. Gençliğimizde hep tarla tapanda çalıştım, ot biçtim, tarla sürdüm. Hep taze ev yapımı yoğurt, süt, kaymak tüketirim. Doğal besinlerle beslenirdim. Buğday ektim, kendi ürettiğimiz undan ekmek yapıp yedik. Erken uyuyup, erken kalkarım. Dikkat ederim. Alkol, sigara hiçbir şey tüketmedim. Kahvehane alışkanlığım da hiç olmadı. Doktora çok nadir giderim. Bu yaşıma kadar hiç ameliyat bile olmadım. Kendime dikkat ederdim” dedi.(DHA)

