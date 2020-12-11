96. yaşını kutladığı gün coronayı yendi

Mardin'de 96 yaşında corona virüsünü yenen Zekiye Erken'in doğum günüyle hastalığı yendiği gün çakıştı. Torunları tarafından getirilen pastanın üstündeki mumları üfleyen Erken, hem doğun gününü hem de virüsten kurtuluşunu kutladı.

Artuklu ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Zekiye Erken, 23 gün önce corona virüsüne yakalandı. Evinde karantinaya giren Zekiye Nine’nin en büyük destekçileri torunları oldu.

Hastalıktan 23 gün sonra kurtulan Zekiye Nine’nin doğum günü de aynı güne denk geldi. Zekiye Nine, hem hastalığı yenmesini hem de yeni yaşını kestiği pastayla kutladı.

Zekiye Erken’in torunu Mehmet Şerif Elbaner, anneannesinin güçlü olduğunu ve ona moral desteğinde bulunduklarını vurguladı. Elbaner, “Anneannem çok güçlü bir kadın, ailemizin en büyüğü. Hastalığı atlattığı gün yeni yaşına girdi. İyileşme sevincini ve yeni yaşını birlikte kutladık” dedi.

Corona virüsünü yenen Zekiye Erken, torunlarına teşekkür etti. (İHA)