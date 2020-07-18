Hayalinden vazgeçmedi

Çocukluk hayalini gerçekleştiren Selim Solmaz, Edirne’de kurduğu Doğal Yaşam Çiftliği’nde 350 hayvanı ile birlikte yaşıyor. Solmaz, hayaline kavuşmasında etkili olan şeyi, bir canlıyı sevmenin verdiği huzurdan bahsetti.

Selim Solmaz, Edirne'nin Süloğlu İlçesi'ne bağlı Tatarlar Köyü'nde hayvanlar arasında geçen çocukluğunun ardından eğitim için merkez ilçeye taşındı. 60 yaşındaki Solmaz, 1985 yılında fotoğrafçılık mesleğine adım atarken, unutamadığı çocukluk hayalini 6 yıl önce nasıl gerçeğe dönüştürdüğünü SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

Edirne kent merkezinden 2.5 kilometre uzaklıktaki Bosnaköy yolunda, 4 bin 300 metrekarelik alanda Doğal Yaşam Çiftliği'ni kuran Selim Solmaz'ın en büyük destekçisi, kardeşi Nuri Solmaz oldu. 2001'de bölgedeki tarım arazisini satın alan iki kardeş, 350 hayvanın yaşadığı çiftliği kurdu. 6 yıldır 24 saat boyunca çiftlikteki 30 tür hayvanla hayatını geçiren Solmaz, hayvansever nesiller yetiştirebilmek için çiftliğinin kapılarını 5 yıl önce halka açtı.

Ziyaretçiler Solmaz'ı, ‘Mandıra Filozofu' ve ‘Hayvanlara Fısıldayan Adam' gibi lakaplarla anıyor. Solmaz, “Hayvanlarla 5-6 yaşlarında başlayan çok özel bir ilişkim var. Hayatımda öyle acı şeyler oldu ki, mesela eşim 50 yaşında, en sevdiğim arkadaşım 51 yaşında vefat etti. Bazı arkadaşlarım kansere yakalandı. ‘Gelecek belki de hiç yok' dedim ve hayalimi gerçekleştirdim” dedi.

Bu kadar kadın öldüren ve doğaya düşman bir ülke yok

Corona virüsünün ardından insanların doğanın değerini anladığını belirten Solmaz, şöyle devam etti: “İnsanlar eve kapanınca bunun ne kadar boğucu bir şey olduğunu gördü. Bizlere doğa da lazım. Aslında insanları, kıymetlerini anlamaları için bir ay kadınsız, bir ay da doğasız bırakacaksın. Çünkü bu kadar çok kadını öldüren ve bu kadar doğaya düşman başka bir ülke yok. İçinizi sevgiyle doldurun, sevgi insan ruhuna iyi gelir, rahatlatır.”