Dijital veriler güneş enerjisiyle saklanıyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan enerji talebini karşılamak için yeşil enerji kaynaklarına yönelim artıyor. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Vodafone da, Türkiye'de 5 veri merkezine güneş enerjisi kurmak için düğmeye bastı. Adana ve İstanbul Esenyurt'taki merkezlerinde bu dönüşümü sağlayan şirket, İzmir, Tuzla ve Diyarbakır'da da yeşil enerjiye geçecek. Esenyurt Teknoloji Merkezi'nde toplam 3.2 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdiği çatı tipi güneş enerjisi sistemiyle 475 kilovat-peak (kWp) kurulu güce ulaşan Vodafone, yılda 628 megavatsaat (MWh) enerji üreterek 318 ton karbon salımının önüne geçecek.

YÜZDE 100 TEMİZ ENERJİ

Vodafone, merkezden hizmet alan veri merkezi müşterilerinin yüzde 51'ine, bulut müşterilerinin ise yüzde 100'üne yenilenebilir enerjiyle servis verecek. Proje, Türkiye'de ve Vodafone Grubu içinde bir teknoloji merkezinde kurulan en büyük kapasiteli güneş enerjisi santrali olma özelliği taşıyor. Teknoloji merkezlerindeki enerji tüketimi artışını durduran Vodafone, geçen yıl enerji tüketimlerinde yüzde 4.7 azalma sağladı. Son 3 yılda 24 GWh tasarruf elde eden Vodafone, 12 bin 447 ton karbon salımının da önüne geçti.

TEMİZ ENERJİ KULLANIMI MEMLEKET MESELESİ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, temiz enerji kullanımının bir memleket meselesi olduğunu söyledi. Süel, “Önemli odak alanlarımızdan biri olan yenilenebilir enerji sistemleri konusunda, 2025 yılına kadar satın aldığımız elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmeyi ve sera gazı emisyonlarımızı yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, enerji ihtiyacımızı azaltırken, müşterilerimizin artan veri talebini karşılayacak şekilde şebekemize ve veri merkezlerimize enerji verimliliği konusunda yatırım yapıyoruz” dedi.