AA’nın temelini atan iki isim: Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi Abalıoğlu

31 Mart Yerel Seçimleri'nin geride kaldığı 1 Nisan sabahından beri Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen Anadolu Ajansı, 6 Nisan 1920'de kurulmuştu. Bilinmeyen Enler'in bugünkü bölümünde Anadolu Ajansı'nın kuruluşunda yer alan gazeteci yazar Halide Edip Adıvar ile gazeteci Yunus Nadi Abalıoğlu'na dair bazı detaylara dikkat çekiyoruz.

Yerel seçimlerin gerçekleştiği 31 Mart Pazar günü, Anadolu Ajansı’nın tutumu milyonların tepkisini çekti. İstanbul’dan gelen seçim sonuçları saat 23:25’te CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun öne geçeceği anda durmuş ve sabaha kadar veri akışı sağlanmamıştı. Anadolu Ajansı’nın bu tutumu seçimin kendisinden sonra en çok konuşulan konu oldu. Bugün AK Parti yanlısı olduğu iddiasıyla eleştirilen Anadolu Ajansı, 99 yıl önce Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi Abalıoğlu’nun öncülüğünde kurulmuştu. Bilinmeyen Enler’in yeni bölümü, Adıvar ve Abalıoğlu hakkında Milli Mücadele yıllarına dair bazı detaylar anlatıp, Anadolu Ajansı’na başka bir pencereden bakmayı amaçlıyor.

Kurgu: Korhan Topçuoğlu

Kamera: Kubilay Altuğ