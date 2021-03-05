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Abbey Road’un tabelası 386 bin TL’ye satıldı

Londra'da ünlü kayıt stüdyolarına ev sahipliği yapan ve The Beatles grubunun albüm kapağında yer alan Abbey Road'da bulunan tabela, açık artırmada 386 bin liraya alıcı buldu. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:24, 05/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
Abbey Road’un tabelası 386 bin TL’ye satıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın St John’s Wood bölgesinde bulunan ve dünyaca ünlü kayıt stüdyolarına ev sahipliği yapan Abbey Road sokağındaki tabela 37 bin sterline (386 bin 48 lira) satıldı.

Tabelanın bin ile 2 bin sterline satılması beklenirken yoğun talep nedeniyle satış fiyatının beklentileri aştığı belirtildi. Dünyanın birçok ülkesinden teklif alan tabelanın bulunduğu Abbey Road, dünyaca ünlü The Beatles grubunun 1969 yılında yayınladığı albümün ismini de taşıyor.

Satış projesini yürüten müzayedeci Catherine Southon, “Londradaki sokak tabelalarını satma projesi başından sonuna kadar çok eğlenceliydi ve bu projeye dahil olmak bir onurdu” diye konuştu. Southon aynı zamanda, tabelanın gördüğü ilginin kendisini şoke ettiğini de belirtti.

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