ABD, ‘Korku Evi’nden kurtardığı genç kızları taciz eden ve onlara işkence yapan korkunç babayı konuşuyor

ABD'de gündem yıllarca bir evde ebeveynleri tarafından yataklarına zincirlenen ve işkence gören iki kız kardeşin bitmek bilmeyen kabusu... 'Korku evi'nden kaçtıktan sonra koruyucu aileye verilen iki kız kardeşin, bu evde de işkence ve cinsel tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. 63 yaşındaki cani babanın kurtardığı kız çocuklarına uyguladığı sistematik işkence kan dondurdu...

Sozcu.com.tr

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ABD, 63 yaşındaki korkunç baba Marcelino Olguin’i konuşuyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, ABD’nin California eyaletinde ebeveynleri tarafından işkence edilip hapsedilen 13 kardeşten ikisini kurtaran ve bakımını üstlenen Marcelino Olguin’in kız çocuklarına yıllarca işkence ettiği ve onları taciz ettiği ortaya çıktı.

2018 yılında ABD polisi,’Korku Evi’ olarak bilinen Turpinlerin evine baskın yapmış, yaşları 2 ile 29 arasında olan 13 çocuk yataklarına zincirli halde bulunmuştu. Tüm dünyanın konuştuğu olay sonrası kurtarılan çocuklar uzun süre, tedavi altına alınmış daha sonra da koruyucu ailelerine verilmişti. Çocukların yeterli beslenmediği, birçoğunun beslenme yetersizliğinden mustarip olduğu açıklanmış, bazılarının ciddi sağlık sorunları yaşadığı konuşulmuştu. Cani anne ve baba ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

KURTARILDIKTAN HEMEN SONRA İŞKENCE BAŞLADI

Bu olayın üstünden tam 4 yıl geçtikten sonra, kurtarılan çocuklardan ikisinin bakımını üstlenen 63 yaşındaki Marcelino Olguin ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, 63 yaşındaki üvey babanın kurtarılan iki kız çocuğunu taciz etmek ve sistematik olarak işkence yapmakla suçlandığını yazdı.

Konuyu inceleyen müfettiş Thomas Salisbury’nin ifadesinde, “Onlara seksi olduklarını, kıyafetlerin içine atlet giymemeleri gerektiğini söylediği ve onları defalarca zorla öptüğünü ve taciz ettiği’ sözleri de yer aldı.

GÜNLERCE ODASINDA HAPSEDİLDİ, İŞKENCE GÖRDÜ

Suçlanan Olguin ile iletişime geçmeye çalıştıklarını da vurgulayan Daily Mail gazetesi, yanıt olarak kendilerine ‘S… G…’ denildiğini yazdı.

Çocukların Olguin ve ailesine geldiğinde yaşlarının küçük olduğu belirtildi. Korkunç baba ve ailesinin çocuklara sürekli yaşadığı eski travmaları hatırlattığı ve onları sürekli bu konuyla ilgili zorladıkları açıklandı.

Daily Mail’in ele geçirdiği belgelere göre, korkunç istismar zinciri çocukların Olguin’in evine gelmesinden kısa bir süre sonra başladı. Salisbury, Olguinlerin evlerine aldığı iki kız çocuğunu defalarca odasına hapsettiğini, hakaretler ettiğini ve burada işkenceye maruz bıraktıklarını da açıkladı.

‘ 5 YAŞINDAKİ KIZA UYKU HAPI VERDİLER’

Olguin ailesinin toplamda dokuz koruyucu çocuğa ebeveynlik yaptığı, Turpin’in evinden olmayan ancak Olguinler’le kalan beş yaşındaki bir kıza uyku hapı verdikleri ve daha sonra işkence yaptıkları da suçlamalar arasında yer aldı.

Salisbury, ayrıca ismi V#1 olarak açıklanan kızı günde dokuz saat odasına kilitlediklerini ve bezini değiştirmediklerini yazdı. Salisbury, ‘Örümceklerin banyoda olduğunu söyleyerek V#1’i korkuttular. V#1’in ağlayarak/panikle yalvarmasına rağmen onu o karanlık, gürültülü, korkutucu banyoda o örümcekle birlikte tuttular.” dedi. Salisbury, “Olguin, onu defalarca dövdü, boğdu, hatta merdivenlerden iterek ön dişlerinin kırılmasına neden oldu.” dedi.

KÜÇÜK KARDEŞLERİN BİTMEYEN KABUSU…

Küçük kardeşler için, Nisan 2018’de Olguins’in yanına yerleştirildiklerinde serbest bırakıldıktan sadece aylar sonra kabus yeniden başladı. Salisbury, Lennys Olguin’in çocuklardan birinin elinde metal bir bozuk para tutarken elini elektrik prizine yaklaştırarak ‘Şok mu almak istiyorsun?’ dediğini de söyledi.

2018 YILINDA NE OLMUŞTU?

2018 yılında ABD medyasında Korku Evi olarak geçen olay, Los Angeles’in güneydoğusunda gerçekleşti. Perris’teki bir evde yaşanan dehşet, çocuklardan birinin evden kaçıp polisi aramasıyla ortaya çıkarıldı. 17 yaşında olduğu belirtilen çocuk, evden bir cep telefonu alarak pencereden kaçmayı başardı ve 911’i aradı.

Bu telefon üzerine eve gelen polis, beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Evde, hepsi çiftin çocuğu olan, yaşları 2 ila 29 arasında değişen 13 kişi vardı. Bu kişilerin yedisinin 18 yaşını geçtiği, altısının çocuk olduğu belirtildi. Hepsi karanlık ve pis kokan bir ortamda, bazıları yataklara zincir ve asma kilitlerle bağlanmış halde bulundu. Çocukların ne kadar zamandır bu şekilde tutulduğu bilinmiyordu.

Çocukların yeterli beslenmediği, birçoğunun beslenme yetersizliğinden mustarip olduğu açıklandı.

Yetkililer, evde bulunan kişilerin hepsini başta çocuk zannettiklerini açıkladı. Çocuklardan birinin 29 yaşında olduğunu öğrenince şaşırdıklarını, polisi arayanın 17 yaşında olmasına rağmen 10 yaşında gibi gösterdiğini anlattılar. Yetişkin olanların tutulduğu tıp merkezinden bir yetkili, “Onları yetişkin gibi görmek zor. O kadar küçükler ki” dedi.

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