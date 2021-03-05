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ABD’de gri kurt katliamı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde av sezonunda günlük avlanma limitlerine uymayan avcılar 60 saatte 216 gri kurt öldürdü. Hayvanları koruma derneklerinden katliama tepki yağdı.

Güncellenme: 14:34, 05/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
ABD’de gri kurt katliamı

ABD’nin  Wisconsin eyaletinde geçen hafta avlanma limitlerine uymayan avcılar 60 saatte 216 gri kurdu katletti.

Yetkililerin belirttiği kotanın yüzde 82’nin üzerinde avlanma yapıldığını ifade eden Wisconsin’in doğal kaynaklar departmanı, bir hafta sürmesi planlanan sezonu 4 gün erken bitirdi.

Departman yetkilileri, öldürülen gri kurtların sayısı karşısında şaşkınlığa uğradıklarını ve bu sebeple avlanma sezonunu erken bitirdiklerini ifade etti.

Avlanma düzenlemelerine göre, devlet yetkililerinin, kurt nüfuslarını istikrara kavuşturmak amacıyla toplam 200 kurt itlaf hedefi var ancak yerli Amerikan kabileleri her yıl 81 kurtluk bir kota talep ediyor.

Kabileler, kurtları kutsal kabul ettikleri için genellikle kendilerine düşen payı öldürmek yerine korumaya alıyor. (DHA)

Yayınlanma Tarihi:14:33,