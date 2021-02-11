ABD’de ikinci ‘filtre kazası’: Bu kez ters yüz oldu

ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Tom Emmer, Senato bütçe görüşmelerinde, kendisini baş aşağı gösteren kamera filtresine takıldı. Toplantı sırasında filtreyi nasıl düzelteceğini bilmediğini söyleyen Emmer’ın fotoğrafları, sosyal medyadan “En azından kedi değilsin” yorumuyla paylaşılarak viral oldu.

Minnesota Cumhuriyetçi Parti üyesi Temsilci Tom Emmer, Senato’daki bütçe görüşmelerine Zoom üzerinden katıldı. Emmer’ın ekrandaki görüntüsünü baş aşağı gösteren filtre devreye girince Emmer’ın kafası ekranda baş aşağı göründü.

KENDİSİYLE DALGA GEÇTİ

California Demokrat Parti üyesi Başkan Maxine Waters araya girerek “Özür dilerim, Bay Emmer? İyi misiniz” diye sordu. Başka bir katılımcı ise, “Baş aşağısın Tom” dediğinde Emmer, “Bunu nasıl düzelteceğimi bilmiyorum” diye yanıtladı.

Emmer, sosyal medya hesabından Teksaslı avukatın kedi filtresine gönderme yaparak, “Kedi değilim” mesajıyla kendisini baş aşağı gösteren fotoğrafı paylaştı.

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