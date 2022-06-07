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ABD’de silah terörü: 2 yaşındaki çocuk babasını vurdu

Silahlı saldırıların hız kesmediği ABD’de son olarak 2 yaşındaki bir çocuk yanlışlıkla babasını vurarak öldürdü.

Sozcu.com.tr
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ABD’de silah terörü: 2 yaşındaki çocuk babasını vurdu

ABD'nin Florida eyaletinde 2 yaşındaki bir erkek çocuğu, yanlışlıkla evdeki dolu bir silahı ateşleyerek babasını öldürdü.

Orlando kentinde yaşanan olayda, polis ekipleri bir ihbar üzerine gittikleri evde 26 yaşındaki Reggie Mabry isimli adamı yerde kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

Ailenin büyük oğlu, babasını vuran silahın tetiğini 2 yaşındaki kardeşinin çektiğini açıkladı. Silahın yerdeki bir çantada dolu olarak bırakıldığı ortaya çıktı. Olaydaki ihmali nedeniyle 28 yaşındaki anne gözaltına alındı.

ABD'de son dönemde silahlı saldırılarda yaşanan artış silahlanmayla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşımıştı.

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