Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
ABD’de tepki çeken görüntü! 8 yaşında çocuğa kelepçeli gözaltı
ABD'de bir okulda tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuk, polis tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı.
Yaşam 11 Ağustos 2020 - 14:43

ABD’nin Florida eyaletinde kaydedilen görüntüde, okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuğun gözaltına alındığı anlar tartışma konusu oldu.

Ailenin avukatı Ben Crump, meydana gelen olayın görüntülerini dün basına servis etti. Görüntülerde, polis ağlayan çocuğu gözaltına alırken korkutmak için ‘hapse gireceksin’ ifadelerini kullanıyor.

AİLEDEN POLİSE DAVA

Görüntüler yayınlandığı anda ABD'de büyük tepkilere neden oldu.

Çocuğa kelepçe takıldığı anlar böyle görüntülendi.

2018 yılına ait görüntülerde üç polis, korkudan ağlayan küçük çocuğu ellerini kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Çocuğun ailesi polis memurlarına dava açarak, küçük çocuğun psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü. Avukat Crump, polisin orantısız güç kullandığını savundu. (DHA)

Son güncelleme: 14:46 - 11.08.2020