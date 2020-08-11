ABD’de tepki çeken görüntü! 8 yaşında çocuğa kelepçeli gözaltı

ABD’nin Florida eyaletinde kaydedilen görüntüde, okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuğun gözaltına alındığı anlar tartışma konusu oldu.
Ailenin avukatı Ben Crump, meydana gelen olayın görüntülerini dün basına servis etti. Görüntülerde, polis ağlayan çocuğu gözaltına alırken korkutmak için ‘hapse gireceksin’ ifadelerini kullanıyor.
AİLEDEN POLİSE DAVA
Görüntüler yayınlandığı anda ABD'de büyük tepkilere neden oldu.
2018 yılına ait görüntülerde üç polis, korkudan ağlayan küçük çocuğu ellerini kelepçeleyerek gözaltına aldı.
Çocuğun ailesi polis memurlarına dava açarak, küçük çocuğun psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü. Avukat Crump, polisin orantısız güç kullandığını savundu. (DHA)