ABD’den ayrılacak olan Harry ve Meghan’a özel statü

Hollanda'da gerçekleşecek Invictus Oyunları'na katılacak olan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'a üst düzey yerel koruma sağlayan "VVIP" statüsü verilecek.

Sozcu.com.tr

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Gazi, yaralı, hasta asker erkekler ve kadınlar için düzenlenen uluslararası bir spor yarışması olan Invictus Games, 37 yaşındaki Prens Harry’nin aktif katılımıyla her sene gündeme geliyordu.

Bu sene eşi Prens Harry’ye eşlik edecek olan Sussex Düşesi Meghan Markle da, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldığından bu yana ilk kez ABD dışına çıkıyor.

Daily Mail’in haberine göre, cumartesi günü başlayacak yarışma için sıkı güvenlik önlemleri alınıyor. Olası bir “terör saldırısı”na karşın, Prens Harry ve Meghan Markle’a “VVIP” (Çok Çok Önemli Kişiler) statüsü verilecek ve çift, ülke içi yetkililer tarafından korunacaklar.

İkili ayrıca tüm kolluk kuvvetleri ve acil servislerle doğrudan bağlantı kurma imkanına sahip olacak. Bu önlemler dışında çiftin, “düşmanca ortam” eğitimini de aldıkları söyleniyor.

GEZİLERİ NETFLIX’E BELGESEL OLUYOR

Harry ve Meghan’ın ülkede kaldıkları süre boyunca Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçesi Máxima ile görüşemeyecekleri ve Lahey’deki kraliyet sarayında kalmayacakları da ortaya çıktı. Geleneksel olarak, Hollanda Kraliyet Ailesi yabancı kraliyetlerin konaklamalarına ev sahipliği yapıyor, ancak 2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrılan çifte böyle bir zeytin dalı uzatılmadığı doğrulandı.

Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra farklı projelerle hayatlarına devam edeceklerini açıklayan Harry ve Meghan, Netflix ve Spotify platformlarıyla milyon dolarlık anlaşmalar imzalamıştı.

Çiftin Hollanda’ya yapacakları gezi, aynı zamanda Netflix belgeseline de konu olacak. Yayın platformunun belgesel ekibi, Prens Harry ve Meghan Markle'ı yarışma süresince takip edecek. Belgesel, “Heart of Invictus” ismini taşıyor.

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