ABD’den Beykoz’a bir cheesecake hikayesi

Maria Elena Perdue, 26 yıl önce ABD'den ayrılarak İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı Mahallesi'ne yerleşti. Evine gelen misafirlere cheesecake yapan Maria, beklemediği bir ilgiyle karşılaşınca bunun ticaretini yapmaya karar verdi ve böylece tatlı dükkanı serüveni başlamış oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

San Francisco’da İstanbul’a 1995 yılında gelen değerli taş uzmanı ve iki çocuk annesi 1951 doğumlu Maris Elena Perdue, İstanbul’u ve Türk insanını çok beğenince buraya yerleşmeye karar verdi.

Daha sonra Bostancı pazarında alışveriş yaparken tanıştığı Karadenizli bir aileyle birbirlerini çok sevip ahbap oldular. Karadenizli aile, onu Beykoz’daki çiftliklerine davet etti. Beykoz’u ve ailenin misafirperverliğinden memnun kalan Perdue, Florida’da bulunan 22 dönümlük arsasını satıp çiftlikten bir dönüm de arsa alıp buraya ev yaptı.

Maria Perdue, “1989 yılında ilk kez Türkiye’ye geldim. Eşim Türkiye’de öğretmenlik yapıyordu. 1995 yılında ise Türkiye’ye yerleştim. Bostancı pazarında bir çiftlik ailesiyle tanıştım. Aile bana ‘gel bizim çiftliğe’ dedi ve ben de gittim. Bir gün bana misafirliğe gelen arkadaşlarıma cheesecake ikram ettim ve çok beğendiler. Arkadaşım kafesinde satmak için benden cheesecake yapmamı istedi derken işler iyi büyüdü. Türkiye’den kadınların yaptığı oyaları Amerika’da satarak fırın aldım ve kadınların oturması, çay içmeleri ve vakit geçirmeleri için Çavuşbaşı’nda küçük bir dükkan tuttum” dedi.

ÇALIŞANLARIN HEPSİ KADIN

Kadınlara destek olmak amacıyla onları işe aldığını söyleyen Perdue, “Beykoz ve Ataşehir olmak üzere 2 tane şubemiz var, toplam olarak 8 kişi çalışıyoruz. Sigara kullanmıyoruz, yalan sevmiyoruz, takım gibi çalışıyoruz. Kadınlara destek vermek gerekiyor, herkes başka memleketlerden geliyor. Burada birbirimize destek vererek daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Dükkanı ilk açtığımda zor oldu. 15 sene önce bir kadının ticaret yapmasından Çavuşbaşı’nda korktular. Şimdi ben burada bir abla oldum, herkesi çok seviyorum. Kadınlara bir yer yapmak istedim ve cheesecake satmak istedim. 15 yıldır güzel oldu kimse buradan taşınmak istemiyor aile gibi olduk” diye konuştu.

“MARIA HANIM İLE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZEL”

Uzun yıllardır Maria Perdue ile çalışan Aynur Uysal da “Maria Hanım ile çalışmaya 18 yıl önce başladım. Maria Hanım gerçekten çok sıcak kanlı bir insan, yıllardır severek de çalışıyorum. İlk zamanlar Maria Hanım ile evden cheesecake yapmaya başladık. Dükkan açacağını ve beni oraya alacağını söyledi. Ben de kabul ettim o gün bu gündür beraber çalışıyoruz. Maria hanımla çalışmak çok güzel” ifadelerini kullandı. (İHA)