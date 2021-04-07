ABD’den ödüllü pizzacı, 25 yıl önce hamur açtığı tezgahta lahmacun yaptı

Diyarbakırda bir süre ayakkabı boyacılığı yapıp lahmacun fırınında çalışan Hakkı Akdeniz, 1997 yılında Kanada’daki ağabeyinin yanına gitti. Burada pizza yapmayı öğrenen Akdeniz, 2001 yılında ABD’nin New York kentine gitti.

Hayırsever kişiliği ve iş dünyasında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Akdeniz, çok sayıda ödül aldı. Bir süre önce corona virüsüne yakalanan Hakkı Akdeniz, tedaviyle sağlığına kavuştu. ABD’de Türk öğrencilere ücretsiz pizza, çadır, uyku tulumu ve maske yardımı yapan Akdeniz, New York ve New Jersey’de her pazartesi ve çarşamba akşamları evsizlere pizza dağıtıyor.

‘SİLVAN’DAN ÇIKIP AMERİKA’YA GİTMEYİ HAYAL EDEMEZDİM’

Önceki gün tatil için doğup büyüdüğü Silvan ilçesine gelen Akdeniz, 25 yıl önce hamur açtığı tezgahın başına geçerek lahmacun yaptı. Gerçek mesleğinin lahmacun ustası olduğunu ve yıllar sonra lahmacun yapınca heyecanlandığını belirten Akdeniz, “Lahmacunu 25 sene sonra ilk defa yaptım. Özellikle taş fırında güzel bir şey. Doğup büyüdüğüm yerde bunu yapmak daha farklı bir şey” dedi.







BEYAZ SARAY’DAN ÖDÜL

2001 yılının başında New York’a geldiğini anlatan Akdeniz, “Geçen sene toplamda 14 ödül aldım. Vali, belediye başkanından ve Beyaz Saray’dan aldığım ödüller arasında yılın erkeği, insanı ve en iyi göçmen ödülünü aldım. Silvan’dan çıkıp Amerika’ya gitmeyi küçükken hiç hayal edemezdim. Ama ben bunu yaptım başardım. Gençlere hep diyorum pes etmeyin. Sevdiğiniz ve istediğiniz işi yapın ve her zaman başarırsınız” diye konuştu.

ABD’de pandeminin evsizleri vurduğunu söyleyen Hakkı Akdeniz, “Her pazartesi ve çarşamba akşamları pizza götürüp evsizlere dağıtıyoruz. Pandemi bizi değil, evi olmayan sokaktaki insanları, evsizleri vurdu. Çaresiz sokakta kalıyorlar. Onların yanında oldum her zaman. Yalnız bırakmadım. Kimsesiz, kimsesizin derdinden anlar. Ben kimsesizin nasıl olduğunu çok iyi biliyorum, yaşadım ve gördüm. Onların yanında olmak güzel bir duygu” diye konuştu.



Çocukluk arkadaşı olan Mehmet Turgut Tayuzak da Hakkı Akdeniz ile beraber lahmacun salonunda çalıştıklarını ifade ederek, kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.

(DHA)

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