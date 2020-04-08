ABD’den sonra, işsizliği en çok Türkiye konuşuyor

Yapılan bir araştırmaya göre, corona virüsünün gündeme getirdiği işsizlik konusunda Türkiye ikinci sırada yer aldı. ABD'nin birinci sırada yer aldığı araştırmada, Türkiye'nin yüzde 76'sı sosyal medyada negatif konuşuyor...

Çin'in Wuhan kentinde ilk vakanın görülmesiyle hızla yayılan corona virüsü, ölü sayısının artışıyla insanları paniğe sürükledi. Sosyal medya kullanıcıları hergün salgın hakkında konuşurken, virüs ile birlikte ortaya çıkan işsizlik de sosyal medyaya damgasını vurdu. Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adba Analytics’in, 20 Ocak – 31 Mart 2020 aralığını baz alarak Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, forum siteleri, bloglar ve haber sitelerindeki Türkçe ve İngilizce dillerindeki paylaşımları kapsayarak hazırladığı raporda, Türkiye ikinci sırada yer aldı…

İşsizlik, işten çıkarılma, ücretli izin ve yıllık izin gibi konular hakkında sosyal medya kullanıcılarının dünya genelinde yaptığı paylaşımlar 7 milyonun üzerine çıktı. En çok paylaşım adedi sırasıyla ABD, Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Nijerya lokasyonlarından yapıldı. Söz konusu paylaşımların sayısı 17 Mart itibarıyla yüksek bir ivme kazandı. Buna göre araştırma sonuçları şöyle…

En Çok Paylaşım Yapan Ülkeler

ABD: %46

Türkiye: %13

İngiltere: %10

Hindistan: %5

Nijerya: %4

Kanada: %4

Avusturalya: %3

Almanya: %1

Singapur: %1

Fransa: %1

Paylaşım Adetleri

Toplam: 7.200.000+

Global: 5.700.000+

Türkiye: 1.300.000+

İşsizlik Kaygısını İçeren Paylaşımlar

Global: 173.000+

Türkiye: 55.000+

Etkili Kullanıcılar

Dünya genelinde ve Türkiye'de işsizlik ile ilgili yapılan paylaşımlara en çok etki eden kullanıcılar siyasetçiler, yazarlar, ekonomistler, gazeteciler, sanatçılar ve markalar oldu.

En Çok İşten Çıkarılma Gündemde!

İşsizlik konusu dünya gündeminde sıkça konuşulurken işten çıkarılma konusu Türkiye'de daha yoğun bir şekilde konuşuluyor. Ücretsiz ve yıllık izin konuları ise dünya ile benzer oranlarda sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer buluyor.

Global

İşsizlik: 308.072

İşten çıkarılma: 786.391

Ücretsiz izin / yıllık izin: 190.553

Türkiye

İşsizlik: 93.037

İşten çıkarılma: 961.253

Ücretsiz izin / yıllık izin: 190.716

Öne Çıkan Konu Başlıkları / Türkiye

İşten çıkarılma: %62

Ücretli izin: %16

Ücretsiz izin: %12

İşsizlik: %6

Yıllık izin: %4

Paylaşımların İçerik Dağılımı

Konuya dair Türkiye'de yapılan paylaşımların yüzde 76'lık büyük kısmı negatif içeriyor. Yardım ve destek kampanyaları ile ilgili paylaşımların da etkisiyle pozitif bahsedilme oranı yüzde 6…