ABD’li gezginin dünyayı dolaştığı bisikleti Antalya’da çalındı

Antalya'da 10 yıldır yerleşik yaşayan ABD'li Bryan Keith'in dünyayı dolaştığı bisikleti, evinin bodrum katından çalındı. "Maddi değerinden daha çok hatıralarım o bisikletteydi" diyen Keith, bisikletinin bulunmasını istedi.

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Antalya’da eşi Ferdane Şaşman Keith (46) ile yaşayan ABD’li Bryan Keith’in (52) dünyayı dolaştığı bisikleti, Haşim İşçan Mahallesi’ndeki apartmanının bodrum katından geçen cumartesi gece yarısı kilidi kesilerek çalındı.

Olayın yaşandığı gece hırsızın sarı sepetli bir bisikletle apartmanın önüne gittiğini anlatan Bryan Keith, 5 dakikada bodrum katındaki bisikletin kilidini kesip binerek uzaklaştığını, yerine ise sepetli bisikleti bıraktığını söyledi.

“ÇOK KÖTÜ BİR HİS”

Hırsızın diğer bisikleti bırakmasını anlayamadığını söyleyen Keith, şöyle konuştu:

“10 yıl önce Türkiye’ye geldim. Dünyayı dolaştığım bisikletim çalındı, çok üzgünüm. Kilidin kesildiğini ve bisikletimin çalındığını fark edince koşarak ve ağlayarak eşimin yanına gittim. Çok kötü bir his. Çok hatıram var o bisiklette. Almanya, Danimarka, İsveç’e, Uzak Doğu Japonya, Endonezyo, Güney Kore gibi onlarca ülkeyi o bisikletin üzerinde gezdim, dolaştım. Son yolculuğum Antalya’dan Bitlis’e kadar gerçekleşen bir gezi oldu. 3 bin kilometre yol yaptım. Bu bisiklet sadece bisiklet değil, maddi önemi yok. Ama onlarca ülke katettiğim hatıralar biriktirdim. İnşallah bulunur.”

Olayın ardından polise haber verdiklerini ve şikayetçi olduklarını anlatan Bryan Keith, “Bisikletimin bulunacağını hissediyorum. Güvenlik kameraları hırsızı her ayrıntısıyla çekmiş. Hatıralarımızın bulunup bize geri verilmesini istiyorum” dedi.

“MANEVİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK”

Kendisinin de eşiyle bisiklet üzerinde binlerce kilometre yol katettiğini belirten Ferdane Şaşman Keith ise, “5 yıl önce Almanya’dan aldığımız bisikletimizin manevi değeri çok. Bizim arabamız yok, evimiz yok. Sadece bisikletlerimiz ve bisikletlerimizin üzerine koyduğumuz çadırımız, sırt çantamız var. Bizim için manevi değeri çok kıymetli olan bir şeydi. O bisikletle hayatımızı planladık, yollara çıktık, dağları, ovaları, nehirleri aştık. 100 bin kilometreye yakın yol yaptık” diye konuştu. (DHA)

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