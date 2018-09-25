ABD’li ünlü komedyen Bill Cosby’e hapis cezası

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ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Montgomery İdare Mahkemesi’nde pazartesi günü başlayan ve iki gün süren nihai duruşmada, uzun süredir devam eden yargılamaya son nokta konuldu…

Yargıç Steven O’Neill, Cosby’nin ‘cinsel saldırgan’ olarak tanımlanmasına karar verdi. Bu Cosby’nin bulunduğu her eyalette polise haber vermesini ve içine girdiği her topluluğa cinsel saldırgan statüsüyle ilgili bilgi vermesi anlamına geliyor. Ünlü komedyen ayrıca hayatı boyunca bu konuda danışmanlık alacak.

AVUKATLARI ‘EV HAPSİ’ İSTEDİ

Cosby’nin avukatları, ünlü komedyenin yaşı ve sağlık durumunun göz önünde bulundurulmasını talep edip, ev hapsine alınmasını istedi. Ünlü komedyenin duruşma boyunca söz almadığı belirtildi.

CİNSEL SALDIRI YÖNELTEN YAKLAŞIK 60 KADINDAN BİRİYDİ

Bill Cosby, Andrea Constand isimli kadına 2004 yılında Philadelphia’daki evinde uyuşturucu verdiği ve sarkıntılık ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Constand, Cosby’e cinsel saldırı suçlaması yönelten yaklaşık 60 kadından biriydi.

REUTERS