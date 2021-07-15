ABD’li ünlü oyuncu Gillian Anderson: Artık sütyen takmıyorum

ABD’li ünlü oyuncu Gillian Anderson sosyal medya hesabında yaptığı soru cevap etkinliğinde şaşırtan açıklamalarda bulundu. X-Files, The Crown ve Sex Education gibi dizilerin yıldız oyuncusu Anderson, dikkat çeken bir ‘sütyen’ çıkışında bulundu.

Corona virüsü karantinası sırasında giyim tarzı ve alışkanları sorulan 52 yaşındaki oyuncu, “Çok tembelim ve artık sütyen takmıyorum. Üzgünüm ama eğer göğüslerim göbeğime kadar ulaşsa da umrumda değil. Artık sütyen takmıyorum. Çok rahatsız edici” ifadelerini kullandı.

Anderson’ın açıklamaları sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı. Bir Twitter kullanıcısı ünlü oyuncunun sözlerini, “İki kez Altın Küre ve Emmy kazanmış bir oyuncu olan Gillian Anderson artık sütyen yok diyorsa, biz kim oluyoruz da buna karşı çıkacağız” şeklinde yorumlayarak paylaştı.