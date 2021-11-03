ABD’nin en prestijli ödülünü alan Irmak’ın hayali

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Sinan Çavun'un kızı Irmak Çavun, dünyanın en prestijli oyun çizme yarışmasında kazandığı ödülü, pandemi nedeniyle iki yıl sonra aldı. 20 yaşındaki Irmak Çavun, kendi oyun şirketini kurmak istediğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa’da yaşayan Prof. Dr. Sinan Çavun ile Ebru Çavun’un kızları Irmak, 4 yaşında başlayan resim çizme yeteneğini zamanla geliştirdi. Katıldığı birçok resim yarışmasında ödüller kazandı, oyun karakterleri çizmeye yöneldi.

Dijital alanda çizdiği karakterlerle, 37 yıldır Amerika’da düzenlenen Writer & Illustrators of the Future yarışmasını kazandı. 2019 yılında sonuçları açıklanan yarışmanın ödül töreni ise pandemi nedeniyle iki yıl sonra geçen ekim ayında ABD’de yapıldı.

Geleceğin Oyun Yazarı ve Çizeri tek Türk olan Irmak Çavun, ödülünü Los Angeles’ta, ailesinin de katıldığı törenle aldı.

“KAZANDIĞIMI SÖYLEDİLER, İNANAMADIM”

Çizim merakının 4 yaşındayken çizdiği bir köpek resmi ile başladığını söyleyen Irmak Çavun, dünyanın en prestijli yarışmasına uzanan süreci şöyle anlattı:

“Sanat açısından lise sona kadar hiçbir eğitim almadım. Hiçbir zaman spesifik olarak bu ödül için çalışmadım. Daha önceki çalışmalarımın meyvesi oldu bu yarışma. Bu sırada daha çok TED’deki IB’ye Uluslararası Bakalorya programına ve portfolyeme çalışıyordum. Bu çalışmalarımın sonucunu da bu yarışmaya gönderdim. Başvurumun üzerinden aylar geçmişti. 8 ay sonra aradılar. ‘Amerikadan bir numara arıyor ‘diye telefonu açmayacaktım. Telefonla arayacaklarını bile bilmiyordum. İlk başta ‘kandırmak, dolandırmak için arıyorlar’ diye düşündüm. Telefonu açtıktan sonra bana kazandığımı söylediler, ben bir süre tepki veremedim, inanamadım.”

“KENDİMİZİ SABOTE EDİYORUZ”

“Söylemek ve yaymak istediğim mesajlar var. Bu yarışma bana, bunu yapma şansını verdi. Bunun için gerçekten minnettarım. Söylemek istediğim şey de siz de yapabilirsiniz. Evet, bahaneler, fırsatsızlıklar ve haksızlıklar var. ‘Ben bunu yapamıyorum’ demek yerine ‘Bu konuda ne yapabilirim?’ diye düşünmeliyiz. Ve çoğu kişinin farkında olmadığı, çoğu kişinin yapmadığı şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çok sayıda yetenekli insan var benimle aynı şeyleri hak eden. Sadece denemeye devam etmek gerekiyor. Bazen ‘imkanım yok’ diyerek kendimizi sabote ediyoruz.”

“KENDİ OYUN ŞİRKETİMİ KURMAK İSTİYORUM”

Kaliforniya’da oyun tasarımı eğitimini sürdüren Çavun’un en büyük hayali ise kendi oyun şirketini kurmak.

Irmak Çavun, “Şu an büyük şirketlerde cinsiyet eşitsizliğinin bu kadar fazla olduğu bir endüstride biz daha iyisini hak ediyoruz. Daha iyisini yapabiliriz. Ve bu yüzden kendi oyun şirketimi kurmak istiyorum, bunun için çalışıyorum. Fırsat arayacağım, fırsat bulamazsam fırsat yaratacağım. Bunu hepimiz yapabiliriz. Türkiye’de eğitim sistemi sanata önem vermezken, fırsatsızken, fırsat arayacağız. Bulamıyorsak da fırsat yaratacağız.”

“ÇOCUK BİR ALANA YETENEKLİYSE O ALANDA DESTEKLENMELİ”

Anne-baba olarak kızlarını her zaman desteklediklerini söyleyen Prof. Dr. Sinan Çavun ise şöyle konuştu:

“Türkiye’deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, aileler çocuklarındaki yetenekli kısımların genelde hobi olarak devam etmesini istiyor. Bence en büyük yanlışımız burada. Bir çocuk bir alana yetenekliyse o alanda o çocuğun desteklenmesi lazım. Bunun yalnızca aileye de bırakılmaması lazım. Türkiye’de maalesef eğitim sistemimiz yalnızca akademik anlamdaki başarılarla desteklenmeye çalışılıyor. Ama o yan dallar dediğimiz diğer dallarda tüm sorumluluk ailenin üzerine kalıyor. Aile getirip götürmek zorunda, aile masrafları karşılamak zorunda. Bu da mümkün değil. Benim ekonomik durumum iyi olduğu için Irmak’ın bu alanda gelişmesinde yardımcı oldum.” (DHA)



İlginizi Çekebilir Gül Karen Aça, dünyada 'en parlak 100 öğrenci' arasına girdi