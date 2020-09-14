Abraham Lincoln’ün saçı 81 bin dolara alıcı buldu

ABD'nin suikaste kurban giden ilk Başkanı Abraham Lincoln'ün bir tutam saçı açık artırmada 81 bin dolara satıldı.

ABD’nin suikaste kurban giden eski başkanlarından Abraham Lincoln’ün bir tutam saçı ve 1865 suikastıyla ilgili kanlı bir telgraf açık artırma ile satışa çıktı. NTV’nin aktardığına göre; Boston’da düzenlenen müzayedede açık artırma ile satılan yaklaşık 5 santimetre uzunluğundaki saç tutamının, otopsisi sırasında kesildiği belirtildi.

Saç tutamının ilk olarak o dönemler Kentucky posta müdürü ve 16. başkanın dul eşi Mary Todd Lincoln’ün kuzeni olan Doktor Lyman Beecher Todd’un eline geçtiği belirtiliyor.



GERÇEKLİĞİNE KEFİL OLDULAR

Boston RR Müzayede Evi’ne göre saç, Todd’un postanedeki asistanı olan George Kinnear tarafından resmi bir Savaş Bakanlığı telgrafına yapıştırılarak, yine Todd’un Washington’daki adresine postalandı. RR Müzayedesi mühür ve telgrafın gerçekliği için kefil oldu.

Saç ve kanlı telgraf 81 bin dolara alıcı buldu.