Abramovich’in yüzen sarayı: 4.3 milyar liralık yat görücüye çıktı

Rus milyarder iş adamı Roman Abramovich’in Almanya’da bir tersanede inşa edilen 430 milyon sterlinlik (4.3 milyar TL) yeni süper yatı Solaris ilk kez görüntülendi.

36 yolcu kapasiteli, 48 kabine ve 60 kişilik mürettebata sahip olacak yatta bir helikopter pisti, yüzme havuzu ve 8 güverte bulunacak.

DHA’nın aktardığına göre Almanya’daki tersanede yapımının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı belirtilen Solaris, Buckingham Sarayı’ndan daha büyük bir alanda yapıldı.

Forbes dergisinin verilerine göre Abramovich’in 14.5 milyar dolar (103 milyar TL) kişisel serveti bulunuyor.