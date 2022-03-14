Acı Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Bodrum'da birbirinden farklı lezzetlerin ve etkinliklerin gerçekleştirildiği Acı Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

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Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) işbirliğiyle birbirinden farklı lezzetlerin ve etkinliklerin gerçekleştirildiği Bodrum Acı Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu ile Ummahan Yurt, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Öncel Erkal, ünlü şefler, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

12-13 Mart’ta Ortakent Yahşi'de bu yıl 4.'sü düzenlenen ve geleneksel hale gelen Acı Ot Festivali, hafta sonunda binlerce vatandaşı ağırladı.

Festivalde 250 adet ana standın yanında, kadınların evlerde hazırladığı 30 adet de el sanatları standı yer aldı.

İki gün boyunca yoğun kalabalığın oluştuğu festivalde yörede yetişen acı ot, tilkişen, ebegümeci, turp otu, kenker gibi otlar; yöresel yemekler ve tatlılar sergilendi.

Festival süresince yöresel sanatçılar tarafından konserler ve yöresel halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Festivalin her iki gününde şefler mutfak performanslarıyla büyük beğeni toplarken Bodrum’un doğal otları ile zeytin ve zeytinyağı, festival süresince misafirlerin beğenisine sunuldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, Yemek Yazarı Sahrap Soysal ile mutfakta yemek yaptığı anlar da katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. (İHA)