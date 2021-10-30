Açık havada bedava kaplıca keyfi

Bursa'da muhteşem manzaraların içinden fışkıran sularda vatandaşlar bedava kaplıca keyfi yaşıyor.

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Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde Aliova Çayı’nın kenarından çıkan doğal kaplıca suyunu köylüler yaptıkları havuzlarda topluyor. Havuzlarda biriken kaplıca suyu bölgeye gelenlere ücretsiz olarak sunuluyor.

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Kaplıca suyunun sıcaklığı ise 38 derece. Şifalı sudan faydalanmak isteyen çok sayıda vatandaş buraya yaz-kış giderek açık havada kaplıca keyfi yapıyor.

Düğüncüler köyü sakinleri, “Köyümüzde Aliova Çayı kenarından kaplıca suları çıkıyor. Bu suları kendi imkanlarımızla yaptığımız havuzlarda topladık. İki tane havuzumuz var. Birinden kadınlar, diğerinden erkekler faydalanıyor. Çıkan kaplıca suyu 38 derece sıcaklıkta. Bu kaplıca havuzlarından faydalanmak ücretsiz. Kimseden ücret almıyoruz” dedi. (İHA)