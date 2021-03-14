Acıları sildi, cezaevini kütüphane yaptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir cezaevi… 61 yıl boyunca nice acılara sahne olmuş, özgürlükleri ellerinden alınan insanlara, mecburi ev sahipliği yapmış…

Bu cezaevinin kaderi İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin girişimi ile değişti. Kapanan cezaevi, artık son derece modern bir kütüphane oldu. Eski Cezaevi, yeni ‘Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi' artık insanların eğitimine katkı sunacak.

Adnan Bali, ailesinin ve kendisinin çocukluğunun geçtiği Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, evlerinin hemen yanında bulunan cezaevini, kütüphaneye dönüştürmenin manevi açıdan değerli bir adım olduğunu söyledi. Ve bu değişimi, “Cezaevinden kütüphaneye, bir binanın öyküsü…

Bir annenin hatırasına özlemle” adıyla kitap haline de getirdi. Bali kitabın önsözünde şu duygu dolu satırları yazdı. “İslahiye'de henüz elektrik yokken gaz lambası ışığında kitap okuduğumu hatırlarım.” Annesinin kitap okuma konusunda tüm ilçe çocuklarına destek verdiğini, evlerinde annesinin oluşturduğu bir kütüphane bulunduğunu da vurguladı.

BELGESELİNİ ÇEKTİ

Gaziantep İslahiye'de cezaevi olarak kullanılan bina, Bali ve ailesinin katkılarıyla, geçen yıl vefat eden anneleri Sabiha Bali'nin anısını yaşatmak üzere halk kütüphanesi olarak restore edildi. Binanın hafızasını koruyarak geleceğe taşıyabilmek için koğuşlardan biri de aynen muhafaza edildi. Kütüphane içerisinde adeta yok yok. Kütüphanede okuma, toplantı ve bilgisayar odaları bulunuyor.

Adnan Bali, “Ağustos 2019 tarihinde kaybettiğimiz kıymetli annem Sabiha Bali'nin aziz hatırasını en iyi şekilde yaşattığını düşündüğüm İslahiye Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi'nin bir cezaevinden kütüphaneye dönüşümü, benim için aynı zamanda bir hayalin gerçeğe dönüştüğü hüzünlü bir yolculuk oldu'' dedi. Ayrıca cezaevinden kütüphaneye dönüşen binanın belgeseli de yapıldı.

61 YILLIK CEZAEVİ

1958 senesinde A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak işlemeye başlayan bina toplamda 2.400 metrekarelik bir alanın üzerinde kurulu bulunuyor. 4 koğuş, 61 sene boyunca cezaevi olarak kullanıldı.

2019 yılında kapatılan cezaevi, Bali ailesinin katkıları sonrasında bir kütüphaneye dönüştürüldü. Kütüphanenin onarımı sürecinde Hakkı Akşener, mimari tasarım ve restorasyon sürecinde Eren Gürsoy katkı sağladı. Görsel tasarımda Emre Senan ve yüklenicilik işlerinde ise Sami Arıca görev aldı.

HÜZÜNLÜ MUTLULUK

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali annesi adına kütüphaneye dönüştürülen cezaevi için şunları söyledi: “Çocukluğumda küçük bir Güneydoğu kasabası olan İslahiye'de değerli annemizin adını ve onun aziz hatırasını yaşatacak olmanın hüzünlü mutluluğunu yaşıyorum.

Çıktığımız bu yolda, çocukluğumuzun geçtiği, annemin de ömrünün büyük bölümünü geçirdiği evimizin hemen yanı başında bulunan A-2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun kapatılması ile birlikte, mahkumların çile doldurduğu, nice acılı hayatlara şahit olan binanın bir halk kütüphanesine dönüştürülmesinin kıymeti büyüktür. Kütüphaneden olabildiğince çok öğrencimizin ve kitapseverin faydalanmasını ümit ediyoruz.”