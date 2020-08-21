Acılı aile 8 seneden 15 seneye kadar hapis cezası istemli ceza davası açmaya hazırlanıyor

Ekrem Karagöz’ün hayatını kaybettiği 34 PMD 35 plakalı araçta yapılan tespit sonucunda kazaya karışan otomobilde ağır kusur tespit edildi. Mehregen Mühendislik Danışmanlık İthalat İhracat Ticaret Limited şirketinin yetkilisi olan İran kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Amir Mohammad Ghazali’nin yaklaşık olarak 4 ay önce aldığı otomobilini ekspertis bakımlarının eksik çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Aracın daha önce başka bir kazaya karıştığı ve kaza sonucu patlayan hava yastıklarının (airbag) yetkili servis yerine yan sanayide ucuz bir işçilikle onarıldığı, bu nedenle de Karagöz’ün yaptığı kazada hava yastıklarının tamamen açılmayarak Ekrem Karagöz’ün hayatını kaybetmesine neden oldu. Öte yandan, fren sistemi bakımlarının yapılmadığı ve lastiklerin aşınmış olduğu bilir kişi raporuna geçti. Bununla birlikte Bakırköy Savcılığı, İran kökenli iş insanlarının detaylı incelenmesi için kolluk kuvvetlerine gerekli talimatı vermeye hazırlandığı Karagöz’ün avukatı Fırat Söylemez tarafından dile getirildi.

USULSÜZCE KİRALAMA

Mimarlık şirketinin aracı Ekrem Karagöz’e kiralama yetkisi olmamasına rağmen el altından ve sigortasız, kaskosuz olarak belirli bir ücret karşılığında kiralaması ise şaşırtıcı bir detay olarak mahkeme heyetine sunulması planlanıyor.

Merhum Karagöz’ün ailesinin avukatları, Mahmut Öztürk, Amir Mohammad Ghazali, Milad Demir’e 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemli ceza davası açmaya hazırlanıyor.

