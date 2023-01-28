Acılı annenin adalet haykırışı: Kızının parçalanmış bedeninin bulunduğu tişörtle mahkemeye gitti

İtalya’da bir anne, 5 yıl önce vahşice öldürülen kızının parçalanmış bedeninin bulunduğu tişörtle mahkemeye giderek herkesi şoke etti.

Sozcu.com.tr

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İtalya'da 2018'de tecavüze uğrayıp vahşice öldürülen 18 yaşındaki bir genç kızın annesi, mahkemeye kızının parçalanmış cansız bedeninin fotoğrafının bulunduğu tişörtle giderek adalet istedi.

18 yaşındaki Pamela Mastropietro, Ocak 2018'de Macerta kasabasında 32 yaşındaki Nijeryalı uyuşturucu satıcısı Innocent Oseghale tarafından tecavüze uğrayıp öldürülmüştü. Genç kızın cansız bedeni parçalara ayrılmış halde çöpe atılan iki çantada bulunmuştu.

Korkunç cinayet nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen Oseghale, karara itiraz etti. Perugia'da görülen davada Nijeryalı adam, tecavüz suçlamasını reddederek cezasının azaltılmasını istedi.

Duruşmaya katılan Pamela Mastropietro'nun acılı annesi Alessandra Verni'nin giydiği tişört ise herkesi şoke etti. Verni, kızının parçalanmış cesedinin fotoğrafını tişörte bastırarak mahkeme heyetine “Vicdanlı olun” çağrısı yaptı. “Her gece rüyamda Pamela'yı görüyorum. Bu görüntüleri göstermek acı verici ama bunu yapmak zorundayım” diyen kadın, kızının katilinin cezasının hafifletilmesine karşı çıktı.

YARGICA BAĞIRDI: BİR DE KIRMIZI HALI SERİN

5 yıldır kızı için adalet mücadelesi verdiğini kaydeden Verni, davaların uzamasına artık dayanamadığını anlattı. Duruşmanın yine gelecek aya ertelenmesine tepki gösteren acılı anne, “5 yılın ardından adalete inancımı yitiriyorum. Bu tişörtle bir uyandırma çağrısı yapmak istedim. Katil ömür boyu hapis yatmayı hak edecek bir suç işlemedi mi?” ifadelerini kullandı.

Katilin cinayet sırasında yalnız olmadığını ancak kimsenin olayı tam olarak araştırmadığını savunan Verni, duruşmada yargıcın Oseghale'ye bir sonraki duruşmaya katılıp katılmak istemediğine sormasına da tepki göstererek “İsterseniz bir de kırmızı halı serin” diye bağırdı.

Kadının gösterdiği korkunç fotoğraf, daha önce kamuoyuyla paylaşılmamıştı. İtalyan La Stampa gazetesi, fotoğrafın Adli Tıp'taki otopsi sırasında çekildiğini aktardı.

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