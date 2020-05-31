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Açlıktan ölmek üzere olan 5 yavru köpek kurtarıldı
Açlıktan ölmek üzere olan 5 yavru köpek kurtarıldı
Sokağa terk edilmiş 5 yavru köpek açlıktan toprak yerken bulundular.
Yaşam 31 Mayıs 2020 - 12:53

Gaziantep’in İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir bakkal açlıktan toprak yemeye çalışan 5 yavru köpeği fark ederek kurtardı. Yavru köpeklere Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi çalışanları sahip çıktı.
Köpekleri bulan mahalle bakkalı Ali Han ise, “Sabah saatlerinde iş yerimde oturduğum sırada küçük bir kız çocuğu gelerek iş yerinizin önünde yavru köpekleri siz mi besliyorsunuz deyince bir baktım ki beş tane yavru köpek bırakmışlar. Ben hayvanları çok seven birisiyim. Geldiğimde yavru köpeklerin açlıktan toprak yediklerini görünce içim parçalandı. Hemen bakkaldan bir süt açtım ekmekle karıştırıp onların karnı doyurduktan sonra İslahiye’de bulunan barınak çalışanlarına haber verdim. Onlarda gelip yavruları aldılar” diye konuştu. İHA

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